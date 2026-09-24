आदिवासी जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 48 बीघा जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई बरकरार

अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र के बघाड़ू में आदिवासी जमीन से जुड़े चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अदालत ने जमीन के हस्तांतरण से जुड़े मामलों में प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए डिप्टी कलेक्टर दुद्धी के आदेशों को बरकरार रखा है. इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में रजिया उर्फ दुलरिया के नाम वर्ष 2012 में जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र भी जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति की जांच के बाद निरस्त किया जा चुका है. करीब 48 बीघा आदिवासी जमीन से जुड़े इस पूरे मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है. भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता ने इस प्रकरण को आदिवासी जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और जिसे वह लैंड जिहाद का मामला बताते हैं, उससे जोड़ते हुए जिले में ऐसे अन्य मामलों की भी जांच की मांग की है.