आदिवासी जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 48 बीघा जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई बरकरार

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अरविंद दुबे/सोनभद्र: सोनभद्र के दुद्धी तहसील क्षेत्र के बघाड़ू में आदिवासी जमीन से जुड़े चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. अदालत ने जमीन के हस्तांतरण से जुड़े मामलों में प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए डिप्टी कलेक्टर दुद्धी के आदेशों को बरकरार रखा है. इसी प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में रजिया उर्फ दुलरिया के नाम वर्ष 2012 में जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र भी जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति की जांच के बाद निरस्त किया जा चुका है. करीब 48 बीघा आदिवासी जमीन से जुड़े इस पूरे मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है. भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता ने इस प्रकरण को आदिवासी जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और जिसे वह लैंड जिहाद का मामला बताते हैं, उससे जोड़ते हुए जिले में ऐसे अन्य मामलों की भी जांच की मांग की है.
जानिए पूरा मामला
मामला दुद्धी तहसील के बघाड़ू गांव में आदिवासी परिवारों की जमीन के अलग-अलग बैनामों से जुड़ा है. प्रशासन की जांच में रजिया उर्फ दुलरिया और नन्हकी उर्फ नैमुन्निशा के नाम से आदिवासी जमीन की खरीद के मामले सामने आए थे. प्रशासन की ओर से संबंधित भूमि हस्तांतरण की वैधता की जांच की गई और इसके बाद कई बैनामों को कानून के विपरीत मानते हुए जमीन को सरकारी खाते में निहित करने की कार्रवाई शुरू हुई.
इसी प्रकरण में रजिया उर्फ दुलरिया के नाम जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र भी जांच के दायरे में आया. उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक, वर्ष 1986 के आसपास बघाड़ू निवासी बहादुर अली से विवाह के बाद दुलरिया की पहचान रजिया के रूप में सामने आई थी. इसके बावजूद 14 दिसंबर 2012 को उसके नाम अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी हुआ। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर आदिवासी जमीन की खरीद किए जाने का मामला भी सामने आया.
जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने पुराने अभिलेखों, स्थानीय स्तर पर लिए गए बयानों और जनजातीय पहचान से जुड़े तथ्यों की जांच की. समिति के सामने रीति-रिवाज, सामाजिक जीवन और संबंधित जनजातीय समुदाय से जुड़ाव जैसे बिंदुओं पर भी तथ्य रखे गए. जांच के बाद वर्ष 2012 में जारी एसटी प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार दुद्धी ने भी प्रमाणपत्र निरस्त किए जाने की पुष्टि की है.
इसी भूमि प्रकरण के दूसरे हिस्से में नन्हकी उर्फ नैमुन्निशा की ओर से खरीदी गई आदिवासी जमीन के बैनामों को लेकर भी विवाद सामने आया. नन्हकी ने खुद को जन्म से भुइयां अनुसूचित जनजाति का बताते हुए जमीन की खरीद को वैध बताया था और दुद्धी के डिप्टी कलेक्टर के आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने 14 सितंबर 2026 को नन्हकी उर्फ नैमुन्निशा की तीन रिट याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने 22 जनवरी 2026 को डिप्टी कलेक्टर दुद्धी की ओर से पारित आदेशों में हस्तक्षेप नहीं किया. न्यायालय के सामने मुख्य सवाल यह था कि संबंधित जमीन की खरीद के समय याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति की सदस्य के रूप में अपनी निरंतर जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़े होने को पर्याप्त साक्ष्यों से साबित कर सकीं या नहीं.
प्रशासनिक आदेशों को बरकरार रखा
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल दूसरे धर्म में जाने से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति का दर्जा अपने आप समाप्त नहीं होता. लेकिन यह देखा जाना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति की जनजातीय पहचान, रीति-रिवाज, सामाजिक जीवन और अपने समुदाय से जुड़ाव बना हुआ है या नहीं. अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भूमि हस्तांतरण को कानून के तहत वैध नहीं माना और प्रशासनिक आदेशों को बरकरार रखा.
बघाड़ू के इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की कार्रवाई का असर अब जमीन के उपयोग पर भी दिखाई दे सकता है. जिला प्रशासन की ओर से पहले ही संकेत दिया गया है कि कार्रवाई के बाद उपलब्ध जमीन का उपयोग जनहित से जुड़ी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है. करीब 48 बीघा जमीन से जुड़े इस प्रकरण में खेल मैदान, सामुदायिक सुविधा या अन्य सार्वजनिक उपयोग की संभावनाओं पर काम किए जाने की बात सामने आई है.
भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता का कहना है कि आदिवासी समाज की जमीन की सुरक्षा के लिए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है. उनका कहना है कि बघाड़ू के अलावा जिले के दूसरे क्षेत्रों में भी आदिवासी जमीन के हस्तांतरण, राजस्व अभिलेखों, कब्जे और जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों की जांच होनी चाहिए, ताकि यह सामने आ सके कि कहीं कानून के विपरीत तरीके से आदिवासी भूमि का हस्तांतरण तो नहीं हुआ.
गौर करने वाली बात यह है कि बघाड़ू में प्रशासन की कार्रवाई केवल आरोपों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों में राजस्व स्तर पर आदेश पारित हुए और इन्हीं आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए प्रशासनिक आदेशों को बरकरार रखा है.
‘लैंड जिहाद’ से जोड़कर देखते हैं बीजेपी जिलाध्यक्ष
भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता इस पूरे मामले को ‘लैंड जिहाद’ से जोड़कर देखते हैं. उनका आरोप है कि आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी जमीन की खरीद और उसके बाद बाहरी लोगों के बसने जैसे मामलों की व्यापक जांच होनी चाहिए। हालांकि, यह शब्द और यह आरोप भाजपा जिलाध्यक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं. हाईकोर्ट का फैसला अपने स्तर पर भूमि हस्तांतरण की वैधता, अनुसूचित जनजाति की निरंतर पहचान और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण पर आधारित है.
बघाड़ू प्रकरण में अब दो महत्वपूर्ण कार्रवाई सामने आ चुकी हैं. एक तरफ रजिया उर्फ दुलरिया के नाम वर्ष 2012 में जारी एसटी प्रमाणपत्र को जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने जांच के बाद निरस्त कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी जमीन के हस्तांतरण से जुड़े मामलों में हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. ऐसे में करीब 48 बीघा जमीन से जुड़े इस प्रकरण में आगे प्रशासन जमीन के उपयोग और अन्य संबंधित मामलों पर क्या कार्रवाई करता है, यह महत्वपूर्ण होगा.
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