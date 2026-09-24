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आदिवासी जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 48 बीघा जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई बरकरार

सोनभद्र के दुद्धी के बघाड़ू में करीब 48 बीघा आदिवासी जमीन से जुड़े चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन के आदेशों को बरकरार रखा है. अदालत ने जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों में प्रशासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 24, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:23 PM IST
आदिवासी जमीन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 48 बीघा जमीन पर प्रशासन की कार्रवाई बरकरार
Image Credit: Sonbhadra News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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