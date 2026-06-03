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प्रयागराज साउथ मलाका में चौहरे हत्याकांड का खुलासा, करोड़ों की संपत्ति के विवाद में हुआ मर्डर, बेटे का दोस्त निकला हत्यारा

South Malaka Four Family Murder Case: साउथ मलाका के एक घर में चार शव खून से लथपथ मिले थे. चौहरे हत्याकांड से प्रयागराज में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jun 03, 2026, 02:23 PM IST
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South Malaka Four Family Murder Case
South Malaka Four Family Murder Case

Prayagraj South Malaka Four Family Murder Case: प्रयागराज स्थित साउथ मलाका में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. प्रयागराज पुलिस के मुताबिक, बेटे अभिषेक ने दोस्त के साथ मिलकर पिता वीरेंद्र वैश्य, मां और बहन की हत्या कर दी. बाद में अभिषेक के दोस्त ने उसे ही मौत के घाट उतार दिया. अभिषेक की हत्या के बाद घर में रखे लाखों के जेवरात को लूट लिया. 

संपत्ति विवाद में हुई चार लोगों की हत्या
प्रयागराज पुलिस के मुताबिक, बेटे ने संपत्ति वि​वाद में हत्या का प्लान बनाया. इसके बाद बेटे अभिषेक ने दोस्त सनी के साथ मिलकर पिता, मां और बहन पर रॉड से हमलाकर हत्या कर दी. पुलिस ने अभिषेक के मोबाइल फोन से दोस्त सनी का नंबर मिला. इसके बाद सनी ने हत्याकांड का राज खोल दिया. पुलिस ने सीडीआर और हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हो गया. 

बंद कमरे में मिला था चारों का शव 
बता दें कि साउथ मलाका सब्जी मंडी चौराहा स्थित एक मकान में कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और बेटे अभिषेक की सिर कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. आस पड़ोस के लोगों ने दुर्गंध आने पर पुलिस को शिकायत की. इसके बाद शाम को पुलिस ने घर से चारों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. 

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अभिषेक का दोस्त सनी गिरफ्तार 
प्रयागराज पुलिस ने बताया कि सनी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके पास से लूट के 1002.12 ग्राम सोना, और 360.56 ग्राम चांदी, 1 हजार रुपये नगदी भी बरामद की गई है. अभिषेक और आरोपी दोस्त सनी से जेवरात लूट को लेकर विवाद हो गया था. जेवरात लूट के विवाद के बाद सनी ने अभिषेक की भी हत्या कर दी. पुलिस कमिश्नर ने हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को 50 हजार रुपये के इनाम की भी घोषणा की है. 

1.5 करोड़ रुपये के जेवरात लूट लिए थे 
पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि शनि ने पहले माता-पिता और बहन की हत्या की. बाद में सनी ने अभिषेक को रॉड से मारकर हत्या कर दी. हत्याकांड के बाद सनी डेढ़ करोड़ कीमत के जेवरात लूटकर फरार हो गया था. 

दीवार पर लिखा था...बंटी-बबली और बहू ने मारा
छानबीन में पुलिस को कमरे की दीवार पर लिखा मिला, बंटी-बबली और बहू ने मारा है. दीवार पर ये शब्द लिखा देख पुलिस की शक की सुई अपनों पर जा टिकी. सीडीआर की मदद से हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया. पुलिस ने सनी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्याकांड को कबूल लिया. सनी  ने बताया कि पहले अभिषेक के साथ मिलकर परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद अभिषेक की भी हत्या कर दी.  

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में घर के अंदर चार लोगों की हत्या, करोड़ों की संपत्ति, जेल में बंद बेटा..किसने मिटा दिया पूरा परिवार

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