कौन हैं सपा नेता अकमल इमाम! इस बीजेपी नेता पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुए गिरफ्तार

Prayagraj News: प्रयागराज की हंडिया पुलिस ने सपा नेता अकमल इमाम को गिरफ्तार कर लिया है. अकमल इमाम पर बीजेपी  की गंगानगर जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:24 AM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: बीजेपी गंगापार जिलाध्यक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोप में सपा नेता अकमल इमाम गिरफ्तारी की गई है. हंडिया थाने में तीन दिन पहले सपा नेता के खिलाफ थी एफआईआर दर्ज हुई थी. बीजेपी नेताओं की तरफ से अकमल इमाम के खिलाफ तहरीर दी गई थी. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए शुक्रवार की देर रात सपा नेता अकमल इमाम को गिरफ्तार कर लिया. यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगा नगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी.

पुलिस उपायुक्त गंगा नगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि हण्डिया थाने में गिरफ्तार आरोपित हण्डिया नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नम्बर 11 ऊँचवा टोला निवासी अकमल पुत्र इमाम है. इसके खिलाफ जनपद के हण्डिया थाने में धारा 356(2) भारतीय न्याय संख्या,67 आईटी एक्ट व 3(2)(वीए) SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया था।

 सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर की थी टिप्पणी, केस दर्ज
गौरतलब है कि, सपा नेता अकमल इमाम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर बीजेपी नेता जिलाध्यक्ष गंगापार निर्मला पासवान पर अपमानजनक टिप्पणी की थी.  इस संबंध में हण्डिया थाने में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की गई है. 

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि अकमल इमाम ने बीजेपी जिला अध्यक्ष  निर्मला पासवान के एक वीडियो को तोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. कार्यकर्ताओं के मुताबिक,  इस पोस्ट के जरिए यह भ्रामक खबर फैलाई गई कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही  है, जबकि जिला अध्यक्ष ने कुछ और ही बातों को कहा था. 

सौंपा था ज्ञापन
बीजेपी नेता पर टिप्पणी करने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था. बीजेपी महिला मोर्चा की जिला संयोजक सौम्या मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा. जिसके बाद पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. बीजेपी नेताओं का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पार्टी के सम्मान की रक्षा की जाएगी.

कौन है अकमल इमाम

अकमल इमाम नगर पंचायत हंडिया के रहने वाले हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अकमल किसानों, नौजवानों, वकीलों से जुड़े मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.

