Prayagraj News: आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन कब्जाने के केस में दी जमानत

Prayagraj News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को क्वालिटी बार की जमीन कब्जाने के बहुचर्चित मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली.

साल 2019 का है मामला

यह मामला नवंबर 2019 का है, जब रामपुर के सिविल लाइंस कोतवाली में आज़म खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी, साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिया. निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद आज़म खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

दो साल पहले कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

हाईकोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज़म खान को जमानत देने का आदेश सुनाया.

गौरतलब है कि आज़म खान सीतापुर जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में अदालती कार्यवाही चल रही है. इससे पहले डूंगरपुर के एक बहुचर्चित मामले में भी उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और 10 सितंबर को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी.

हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद आज़म खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ होता दिख रहा है. हालांकि, उन पर अन्य मामलों में भी मुकदमे लंबित हैं, जिनमें कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी.

