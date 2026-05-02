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सपा सांसद अफजाल अंसारी को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Allahabad High Court: अफजाल अंसारी ने गांजा वाले बयान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: May 02, 2026, 06:52 PM IST
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Allahabad High Court
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. गांजा वाले बयान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर की चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को सीधे राहत न देते हुए उन्हें गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लिकेशन और मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है. 

अफजाल अंसारी को झटका 
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को (चार्ज फ्रेम) यानी आरोप तय करने से पहले अफजाल अंसारी की डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया है. 

धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप 
बता दें कि अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में गांजा को लेकर दिए गए बयान के आधार पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है. पुलिस ने मामले में जांच के बाद अफजाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है. अफजाल अंसारी ने अपने अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट के समन आदेश को रद्द करने की मांग की. 

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ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश
हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में अफजाल अंसारी को सीधे राहत न देकर ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया. इस दौरान अगले 15 दिनों तक हाईकोर्ट ने मामले में अफजाल अंसारी के खिलाफ कोई भीदंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस बीच अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन और अग्रिम जमानत की मांग को अर्जी दाखिल करनी होगी. 

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