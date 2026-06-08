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प्रयागराज SRN अस्पताल विवाद में नया मोड़! लखनऊ में महिला वकील ने तोड़ा दम, पुलिस एक्शन के खिलाफ लामबंद हुए जूनियर डॉक्टर

Prayagraj News: प्रयागराज वकील और डॉक्टर एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं. जूनियर डॉक्टरों को हिरासत में लिए जाने पर रेजीडेंट में आक्रोश है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 08, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:18 PM IST
प्रयागराज SRN अस्पताल विवाद में नया मोड़! लखनऊ में महिला वकील ने तोड़ा दम, पुलिस एक्शन के खिलाफ लामबंद हुए जूनियर डॉक्टर
Image Credit: Prayagraj SRN Hospital

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