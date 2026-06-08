रेजीडेंट डॉक्टरों ने दी चेतावनी

रेजीडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सादे वर्दी में बंदूक की नोक पर उनके साथी डॉक्टर को उठाया है. आरोप लगाया है कि कोई भी अरेस्टिंग मेमो या फिर जानकारी परिजनों को भी नहीं दी गई है. मौजूदा समय में उठाए गए डॉक्टर को कहां रखा गया है? इसकी भी कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है. रेजीडेंट डॉक्टरों के अध्यक्ष नृपेंद्र ने मांग की है कि उनके साथी को बिना समय लिए छोड़ा जाए और वकीलों के मामले में डॉक्टरों द्वारा दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जाए.