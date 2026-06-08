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मो. गुफरान/प्रयागराज: डॉक्टर मोहसिन के हिरासत में लिए जाने के मामले में स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने प्रयागराज प्रशासन को चेतावनी दी है. रेजीडेंट डॉक्टरों ने कहा है कि तय समय सीमा के अंदर उनके साथी डॉक्टर को अगर नहीं छोड़ा गया तो वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
रेजीडेंट डॉक्टरों ने दी चेतावनी
रेजीडेंट डॉक्टरों का कहना है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सादे वर्दी में बंदूक की नोक पर उनके साथी डॉक्टर को उठाया है. आरोप लगाया है कि कोई भी अरेस्टिंग मेमो या फिर जानकारी परिजनों को भी नहीं दी गई है. मौजूदा समय में उठाए गए डॉक्टर को कहां रखा गया है? इसकी भी कोई जानकारी देने को तैयार नहीं है. रेजीडेंट डॉक्टरों के अध्यक्ष नृपेंद्र ने मांग की है कि उनके साथी को बिना समय लिए छोड़ा जाए और वकीलों के मामले में डॉक्टरों द्वारा दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जाए.
अधिवक्ता जागृति शुक्ला का निधन
बता दें कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में 20 मई को महिला अधिवक्ता जागृति शुक्ला को घायलावस्था में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां पर आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने इलाज के बजाय उनके साथ मारपीट की. इसके बाद वकीलों ने काफी हंगामा किया. पुलिस ने मामले में डॉक्टरों के खिलाफ वकीलों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की. घायल जागृति शुक्ला को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया था, जहां घायल जागृति शुक्ला का सोमवार की सुबह में निधन हो गया.
वकीलों में आक्रोश
इसके बाद एक बार फिर से वकीलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है. वकीलों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर मोहसिन अली को हिरासत में ले लिया है. इसके बाद अब जूनियर डॉक्टरों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है.