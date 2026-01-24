पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस, राज्य मानवाधिकार आयोग ने शंकराचार्य और बटुकों के साथ दुर्व्यहार की घटना पर लिया संज्ञान

मो. गुफरान/ प्रयागराज: प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस जारी किया.

माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य और उनके बटुकों की पुलिस प्रशासन के दौरान हुई भिड़त का मामला गरमाता जा रहा है. एक तरफ जहां इस घटना ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है. तो इस मसले पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके बटुकों के साथ हुए दुर्व्यहवार की घटना पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस भेज उनसे जवाब तलब किया है. आयोग ने पुलिस कमिश्नर को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं.

घटना को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता गजेंद्र सिंह ने राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी. इसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को नोटिस जारी कार्रवाई के निर्देश दिये हैं.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने केशव मौर्य को बताया समझदार व्यक्ति

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार व्यक्ति बताया है. उन्होंने कहा कि उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माना है कि उनके अफसरों से गलती हुई है, वो समझदार व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं. जो अकड़ में और जिद में बैठा है, उसे मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिये.



शंकराचार्य विवाद पर बागेश्वर धाम सरकार का बयान

वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. राजस्थान के कोटा में एक कथा कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस विवाद में दोनों ही पक्ष सनातनी हैं और अपने ही लोग हैं. ऐसे में उन्हें बातचीत कर इस विवाद का समाधान निकाल लेना चाहिये. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे सनातन का मजाक बनें. उन्होंने कहा कि इस मामले में जो हास्य-परिहास हो रहा है उससे किसी का लाभ नहीं हो पाएगा.

