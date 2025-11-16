नाबालिग बेटी को सौतेली मां देगी 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सौतेली मां के नाबालिग बेटी को गुजारा भत्ता से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नाबालिग बेटी को सौतेली मां 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता देगी.
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सौतेली मां के नाबालिग बेटी को गुजारा भत्ता से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नाबालिग बेटी को सौतेली मां 5 हजार रुपए गुजारा भत्ता देगी. हाईकोर्ट ने मामले में चिंता जताते हुए कहा कि एक नाबालिग को अपनी मां के खिलाफ ही कोर्ट आना पड़ा है. ऐसा लगता है समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट ऐसी आ गई है कि रिश्ते खोखले हो जा रहें हैं.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल नाबालिग की मां का साल 2009 में निधन हो गया था. इसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली. शख्स नगर निगम में कार्यरत था, जिनकी जून 2023 में सेवाकाल के दौरान मौत हो गई थी. वहीं नाबालिग के पिता की मौत के बाद उसकी सौतेली मां को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मिल गई. नाबालिग याची का आरोप है कि नियुक्ति के दौरान उसके भरण, पोषण, सुरक्षा और भविष्य को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने की मामले की सुनवाई
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई तो नगर आयुक्त को कोर्ट ने तलब किया. हाईकोर्ट में पेश हुए नगर आयुक्त ने बताया कि बच्ची के भरण पोषण के लिए सौतेली मां 5 हजार रुपए प्रतिमाह देने को तैयार है. हाइकोर्ट ने यह भी टिप्पणी कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही तो ऐसे में हर नागरिक का दायित्व है कि वह अनाथ और पीड़ित बालिकाओं की मदद के लिए आगे आएं. जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त से मांगी जानकारी
इसके अलावा हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज से 20 नवंबर तक नाबालिग को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी हलफनामे पर मांगी है. साथ ही मामले में चिंता जताते हुए कहा कि एक नाबालिग को अपनी मां के खिलाफ ही कोर्ट आना पड़ा है. ऐसा लगता है समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट ऐसी आ गई है कि रिश्ते खोखले हो जा रहें हैं.
