कौशांबी में कब्ज़ा हटवाने पहुंची पुलिस और राजस्व टीम पर पथराव, हिरासत में कई लोग

Kaushambi News: पुलिस और राजस्व टीम पर उस समय हमला किया जब वह विवादित मकान पर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी. कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ जारी है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:44 AM IST
अली मुक्ता/कौशांबी: कौशांबी ज़िले में कब्जा हटाने गई पुलिस और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया.  इस घटना में पुलिसकर्मी और राजस्व कर्मी समेत कई लोग घायल हो गए. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.  

कहां की है घटना
सैनी थाना क्षेत्र के रामपुर धमावां का मजरा गौराहार में एक विवादित मकान को कब्जा मुक्त कराने पहुंची पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम को गांव वालों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा. आरोप है कि कब्जा करने वाले लोगों ने एकजुट होकर टीम पर पथराव कर दिया. पथराव से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.  तहरीर के हवाले से बताया गया था कि आरोपितों ने घर के अंदर रखा दो जंगला, एक दरवाजा, एक कुंतल सरिया चुरा ले जाने के लिए कहा.

कई हुए घायल
इस दौरान कानूनगो रियाज अहमद, कांस्टेबल भानु कुमार, कामतानाथ और पीड़ित जयसिंह घायल हो गए. सभी घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिराथू में मेडिकल परीक्षण कराया गया.

हरियाणा में रहता है पीड़ित
पीड़ित जयसिंह रोजगार के सिलसिले में हरियाणा में रहते हैं.  इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने उनके घर का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया.  27 जनवरी 2026 को सैनी थाने में रोहित, मोहित, झुलनी देवी, शिवसिंह और कमल सिंह के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी.  पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. 

प्रशासन का कहना है कि मकान को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी ताला लगवा दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ अभी जारी है.  एहतियातन पुलिस बल तैनात है.  प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

