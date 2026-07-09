कौशांबी में आवारा सांड का जानलेवा हमला, खेत गए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में आवारा सांड का आतंक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. शौच के लिए खेतों की ओर गए एक युवक पर आवारा सांड ने हमला कर दिया. सांड ने युवक को पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक अपने ससुराल घूमने आया था. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
कहां की है ये घटना?
घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के गरई गांव की है. बताया जा रहा है कि बांदा जिले के जरौही गांव निवासी राजकुमार 7 जुलाई को अपने ससुराल गरई गांव आए थे. गुरुवार सुबह वह शौच के लिए खेतों की तरफ गए थे.
इसी दौरान एक आवारा सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सांड ने राजकुमार को कई बार पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भगाया.
घायल राजकुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दामाद की मौत से ससुराल और मायके दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है.
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