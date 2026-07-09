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कौशांबी में आवारा सांड का जानलेवा हमला, खेत गए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Kaushambi News: कौशांबी जिले में खेत की ओर गए एक युवक पर आवारा सांड ने हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 09, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:44 PM IST
कौशांबी में आवारा सांड का जानलेवा हमला, खेत गए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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