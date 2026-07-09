कौशांबी में आवारा सांड का जानलेवा हमला, खेत गए युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में आवारा सांड का आतंक एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है. शौच के लिए खेतों की ओर गए एक युवक पर आवारा सांड ने हमला कर दिया. सांड ने युवक को पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक अपने ससुराल घूमने आया था. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है.