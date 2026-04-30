प्रयागराज में कोर्ट आदेश की अनदेखी पर सख्त रुख, एसडीएम सदर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासनिक लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के चलते की गई है. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया एसडीएम सदर को अवमानना का दोषी मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

तीन महीने में कार्रवाई के आदेश का नहीं हुआ पालन

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में इस मामले में एसडीएम सदर को तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया था. इसके बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. इससे नाराज होकर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

जमीन विवाद से जुड़ा है पूरा मामला

यह मामला बासदेव नामक व्यक्ति की जमीन से जुड़ा हुआ है. याची के अनुसार, उन्होंने अपनी कुछ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को बेच दी थी. इसके बाद वर्ष 2025 में उनकी जमीन का कुछ हिस्सा सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित किया गया. बची हुई जमीन पर याची ने चहारदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया था.

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बाउंड्री तोड़कर गेट लगाने का आरोप

जनवरी 2025 में मोहम्मद आसिफ नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने याची की जमीन की बाउंड्री तोड़कर वहां गेट लगा लिया. इतना ही नहीं, तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से कथित तौर पर एक फर्जी बैनामा भी तैयार करवा लिया गया. इस घटना के बाद याची ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई.

डीएम और मंडलायुक्त के आदेश भी बेअसर

याची ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रयागराज के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से की थी. डीएम ने एसडीएम सदर को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इससे परेशान होकर याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाईकोर्ट ने पहले भी दिए थे स्पष्ट निर्देश

मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम और मंडलायुक्त के आदेशों के अनुरूप एसडीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे. बावजूद इसके, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो याची ने अवमानना याचिका दाखिल की.

एक महीने बाद अगली सुनवाई

अब हाईकोर्ट ने एसडीएम सदर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद तय की गई है. इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बहस तेज हो गई है.

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