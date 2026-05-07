यूपी में अपराधियों पर 'प्रहार': फतेहपुर में एक लाख का इनामी गिरफ्तार, मथुरा में दो डकैत एनकाउंटर में ढेर

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. पिछले 24 घंटों के भीतर राज्य के दो अलग-अलग जिलों फतेहपुर और मथुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई किया है. जहां फतेहपुर में गैंगरेप के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया, वहीं मथुरा में सनसनीखेज डकैती के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया. इन कार्रवाइयों से इलाके के अपराधियों में हड़कंप मच गया है.

जानें क्या है मामला ?

दरअसल, फतेहपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक लाख रुपये के इनामी और शातिर अपराधी बबलू सिंह को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया है. बबलू सिंह पर अपनी मंगेतर के साथ जा रही एक युवती के साथ गैंगरेप करने का संगीन आरोप था, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था. खागा कोतवाली क्षेत्र के ससुर खदेरी नदी के जंगल में पुलिस और अपराधी के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें बबलू सिंह के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे जंगल से गिरफ्तार कर अस्पताल भिजवाया.

इस शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर था और इसकी तलाश में पुलिस की सात टीमें पिछले काफी समय से दिन-रात जुटी हुई थीं. अंत में हथगांव, खागा, थरियांव और एसओजी की संयुक्त टीम ने सटीक सूचना के आधार पर घेराबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बबलू सिंह के खिलाफ पहले से ही चार गंभीर मुकदमे दर्ज थे और वह इलाके का हिस्ट्रीशीटर अपराधी माना जाता था.

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दो मुख्य बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर

वही दूसरी ओर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के सुरीर क्षेत्र में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. टेंटीगांव में कुछ दिनों पहले हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में शामिल दो मुख्य बदमाशों को पुलिस ने गुरुवार सुबह एक भीषण मुठभेड़ में मार गिराया. मारे गए बदमाशों की पहचान पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर के रूप में हुई है, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला रहे थे.

पुलिस को सूचना मिली थी कि डकैती की वारदात में शामिल अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में क्षेत्र में छिपे हुए हैं. पुलिस टीम ने जब बदमाशों की घेराबंदी की, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों शातिर बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का कड़ा संदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस की इन बैक-टू-बैक कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. फतेहपुर में जिस तरह से एक लाख के इनामी का 'योगी स्टाइल' में पुलिस ने सामना किया और मथुरा में डकैतों का अंत हुआ, उससे आम जनता में सुरक्षा का भाव मजबूत हुआ है. इन ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले अपराधियों का अंजाम या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर पुलिस की गोलियों के सामने.

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