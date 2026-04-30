स्कूल प्रबंधक की 'गंदी नजर' का विरोध करने पर छात्रा को प्रैक्टिकल में किया फेल, सीएम योगी से न्याय की गुहार

प्रयागराज न्यूज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी बोर्ड की दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने ही स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छात्रा का कहना है कि उसे प्रैक्टिकल परीक्षा में जानबूझकर कम अंक देकर फेल किया गया, जिससे उसका पूरा शैक्षणिक भविष्य प्रभावित हो गया है. इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

छात्रा ने सीएम और बोर्ड को लिखा पत्र

पीड़ित छात्रा ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बोर्ड को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है. अपने पत्र में छात्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रबंधक उस पर गलत नजर रखते थे और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे गालियां दी गईं. साथ ही उसे प्रैक्टिकल में फेल करने की धमकी भी दी गई थी.

लिखित परीक्षा में पास, प्रैक्टिकल में फेल

छात्रा के अनुसार, उसने लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और वह पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसे सभी विषयों में फेल कर दिया गया. 23 अप्रैल को जब परिणाम घोषित हुआ और उसने स्कूल में इसकी शिकायत की, तो वहां से उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला. छात्रा का आरोप है कि प्रबंधन ने साफ तौर पर कह दिया कि जो करना था कर दिया, अब तुम्हें जो करना हो कर लो.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर पर मंडरा रहा खतरा

छात्रा ने अपने पत्र में कहा है कि स्कूल प्रबंधक के इस रवैये के कारण उसका पूरा करियर खतरे में पड़ गया है. उसने न्याय की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसे उचित अंक दिलाए जाएं, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रह सके.

अयोध्या के स्कूल से जुड़ा मामला

बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता छात्रा अयोध्या के आजाद इंटर कॉलेज की दसवीं कक्षा की छात्रा है. फिलहाल यह मामला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संज्ञान में आ चुका है और अब देखना होगा कि छात्रा को न्याय मिल पाता है या नहीं.

जांच की मांग तेज

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखा जा रहा है. सभी का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र के साथ ऐसा अन्याय न हो.

यह भी पढ़ें : यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई, जानें कितनी बार टली तारीख और क्या है अड़चन?

