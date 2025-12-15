प्रयागराज में छात्रों का 'महाआंदोलन', UPPSC के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू, जानिये क्या है मुख्य मांगें?

UPPSC Protest in Prayagraj: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयोग के गेट के बाहर जुट गए हैं. अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट है. आयोग के गेट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती है.

अभ्यर्थियों का हल्ला बोल

बाकायदा बैरिकेटिंग का घेरा भी बनाया गया है. प्रतियोगी छात्रों ने आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा के कटऑफ और प्राप्तांक को लेकर आपत्ति जताई है. इसके अलावा पीसीएस प्री 2025 परीक्षा के रिजल्ट में 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित करने की मांग रखी है. इन्हीं मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ महाआंदोलन का ऐलान किया है.

इलाका छावनी में तब्दील

विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. आयोग की कार्यशैली से नाराज हजारों छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. आयोग के आस पास के इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है. ताकि किसी भी तरह की अशांति न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है. हाल ही में घोषित हुए पीसीएस-2024 (प्रारंभिक) और आरओ-एआरओ 2023 (प्रारंभिक) परीक्षा नतीजों से जुड़े मसलों को लेकर हो रहा है. अभ्यर्थियों की तीन प्रमुख मांगे हैं. उनका कहना है कि आयोग को अंतिम नतीजा जारी करने के बाद भी फाइनल आंसर-की जारी करनी चाहिए. ताकि वे अपने उत्तरों का सही मूल्यांकन कर सकें.

ये भी है उनकी मांग?

अंतिम परिणाम घोषित होने के बावजूद कई वर्गों के कट-ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में संदेह और निराशा है. आयोग को सभी सफल और असफल उम्मीदवारों के प्राप्तांक तुरंत सार्वजनिक करने चाहिए. परिणाम जारी होने के बाद भी इन जरूरी जानकारियों को छिपाकर रखना आयोग की मनमानी और धांधली की ओर इशारा करता है.

संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडेय ने कहा कि अगर आंदोलन को लेकर राजनीति या हिंसा होगी तो आंदोलन स्थगित कर देंगे. जबकि, छात्रों का कहना है कि कुछ छात्रों की परीक्षाएं चल रही है. परीक्षाएं खत्म होने के साथ यहां पर छात्रों की संख्या बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें: बृजभूषण को गिफ्ट में मिला घोड़ा, लग्जरी कारों से भी महंगा, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!