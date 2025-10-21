प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाले मुस्लिम युवक का नया वीडियो, सीएम योगी से की ये अपील

Prayagraj News: मदीने में संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले सुफियान का एक और वीडियो सामने आया है. इस बार सुफियान ने अपने वीडियो में परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया है. सुफियान की तरफ से सोशल साइट्स इंस्टा पर जारी वीडियो में कहा गया है कि जब से उन्होंने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की तब से उनके घर की रेकी की जा रही है.

नया वीडियो वायरल

वीडियो में सुफ‍ियान कह रहे हैं कि रात में उनके घर के बाहर बाइक से आकर लोग उनके पिता को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं. पता पूछने के बहाने आधी रात में पिता को घर के बाहर निकलने के लिए कहा जाता है. अनहोनी की आशंका जताते हुए सुफियान ने वीडियो जारी कर सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार है.

सुफ‍ियान के परिवार को खतरा

बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के बाद सुफियान ने मदीने में दुआ की थी. सुफियान के मदीने में दुआ के वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया था. अब सुफियान ने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है. सुफ‍ियान का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के कई लोगों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर दुआ मांगी थी. पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज ने सुबह पदयात्रा बंद कर दिया था. इसके बाद भक्‍तों में मायूसी छा गई थी. अब प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : प्रयागराज से चलेंगी 276 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, बिहार, दिल्ली, उदयपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन

यह भी पढ़ें : Kaushambi Accident: तेज रफ्तार दो बाइकें आपस में भिड़ीं, दो की दर्दनाक मौत, घर से घूमने निकले थे दोनों