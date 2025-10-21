Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2970467
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाले मुस्लिम युवक का नया वीडियो, सीएम योगी से की ये अपील

Prayagraj News: पिछले दिनों वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने पर सुफ‍ियान ने मदीने से उनकी सेहत ठीक होने की दुआ की थी. अब सुफ‍ियान ने सीएम योगी से गुहार लगाई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 21, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाले मुस्लिम युवक का नया वीडियो, सीएम योगी से की ये अपील

Prayagraj News: मदीने में संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले सुफियान का एक और वीडियो सामने आया है. इस बार सुफियान ने अपने वीडियो में परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया है. सुफियान की तरफ से सोशल साइट्स इंस्टा पर जारी वीडियो में कहा गया है कि जब से उन्होंने प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की तब से उनके घर की रेकी की जा रही है. 

नया वीडियो वायरल 
वीडियो में सुफ‍ियान कह रहे हैं कि रात में उनके घर के बाहर बाइक से आकर लोग उनके पिता को घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं. पता पूछने के बहाने आधी रात में पिता को घर के बाहर निकलने के लिए कहा जाता है. अनहोनी की आशंका जताते हुए सुफियान ने वीडियो जारी कर सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार है. 

सुफ‍ियान के परिवार को खतरा 
बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के बाद सुफियान ने मदीने में दुआ की थी. सुफियान के मदीने में दुआ के वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हो गया था. अब सुफियान ने परिवार की सुरक्षा को खतरा बताते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई है. सुफ‍ियान का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज के कई लोगों ने प्रेमानंद महाराज की सेहत को लेकर दुआ मांगी थी. पिछले दिनों प्रेमानंद महाराज ने सुबह पदयात्रा बंद कर दिया था. इसके बाद भक्‍तों में मायूसी छा गई थी. अब प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक है.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : प्रयागराज से चलेंगी 276 स्पेशल ट्रेनें, दिवाली और छठ पर यात्रियों को बड़ी सौगात, बिहार, दिल्ली, उदयपुर और भोपाल के लिए सीधी ट्रेन

यह भी पढ़ें :  Kaushambi Accident: तेज रफ्तार दो बाइकें आपस में भिड़ीं, दो की दर्दनाक मौत, घर से घूमने निकले थे दोनों

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगने वाले सुफ‍ियान का नया वीडियो, CM योगी से की मांग
Yogi Adityanath
रामद्रोही तो हैं ही, कृष्णद्रोही भी हैं...गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी का अखिलेश पर हमला
jalaun news
जालौन में दर्दनाक हादसा, नहर में डूबने से दो की मौत, अभी तक नहीं हो पाई पहचान
Kanpur News
पत्‍नी का चल रहा था अफेयर, ससुर से की शिकायत तो दे दी धमकी, फ‍िर कर दिया कांड
Amroha News
यूपी के इस जिले की 576 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर,नालियां, सड़कें होंगे आधुनिक!
Buland Darwaza
यूपी में है दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा, ऊंचाई जानकर उड़ जाएंगे होश
Gorakhpur News
गोरखपुर में बवाल! शव पहुंचते ही पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल
Varanasi News
काशी के घाट पर विदेशी प्रेम का संगम, अमेरिकी दंपती ने हिंदू रीति से लिए सात फेरे
Ghaziabad News
दीपावली पर गाजियाबाद में 48 जगह लगी आग, फायर ब्रिगेड की सतर्कता से टला बड़ा हादसा!
Saharanpur news
पत्नी की शादी मेरे साथ नहीं, डैड के साथ हुई...पूर्व DGP के बेटे की मौत में नया मोड़