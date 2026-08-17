राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आय से अधिक संपत्ति मामले में HC की सुनवाई पर रोक

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Supreme Court Rahul Gandhi news: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नेता राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए थे. अदालत के इस रुख से फिलहाल राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है.
राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना आदेश पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस मामले में आगे की कार्रवाई करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए था. कोर्ट ने खास तौर पर इस बात पर सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पक्ष सुने बिना आदेश कैसे जारी किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी मामले में अदालत से यह उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करे. किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण आदेश देने से पहले उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. कोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी को सुने बिना इस तरह का आदेश जारी करना उचित नहीं था.
CBI और ED को भी नोटिस
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को नोटिस जारी किया है. इसका मतलब है कि अब इन सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल CBI और ED इस मामले में आगे कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगी. यानी जांच से जुड़ी अगली रिपोर्ट पर फिलहाल रोक रहेगी और सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती
राहुल गांधी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. याचिका में हाई कोर्ट की कार्रवाई और उसके आदेश पर सवाल उठाए गए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ता के साथ-साथ CBI और ED को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अदालत ने सीधे तौर पर कानूनी प्रक्रिया और पक्ष सुनने के अधिकार पर जोर दिया है. कोर्ट ने संकेत दिया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए.
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर, CBI और ED को अपना जवाब दाखिल करना होगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की आगे सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को किस तरह देखा जाना चाहिए.