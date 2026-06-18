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'सुप्रीम लीडर' राहुल गांधी! जन्मदिन से पहले प्रयागराज में लगे पोस्टर से गरमाई राजनीति

Rahul Gandhi Supreme Leader poster: प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन से ठीक पहले एक पोस्टर ने शहर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में राहुल गांधी को भारत का सुप्रीम लीडर बताया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 18, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:22 AM IST
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