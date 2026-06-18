राज्य चुनें
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के जन्मदिन से ठीक पहले एक पोस्टर ने शहर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में राहुल गांधी को भारत का सुप्रीम लीडर बताया गया है. इस पोस्टर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और राजनीतिक गलियारों में इस पर तीखी बयानबाजी तेज हो गई है.
क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी का जन्मदिन नजदीक है, जिसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं. इसी क्रम में, प्रयागराज के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में लिखा है. भारत के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं. इरशाद उल्ला द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है क्योंकि 'सुप्रीम लीडर' का संबोधन आमतौर पर ईरान जैसे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है.
'ईरान' से तुलना और विपक्ष का हमला
पोस्टर में राहुल गांधी को 'सुप्रीम लीडर' कहे जाने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष इस शब्द का उपयोग करके कांग्रेस पर निशाना साध रहा है. आलोचकों का तर्क है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता ही सर्वोपरि है, ऐसे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. विपक्ष इसे चाटुकारिता की पराकाष्ठा बता रहा है.
कांग्रेस का बचाव और स्पष्टीकरण
दूसरी ओर, पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने इस मामले पर अपना बचाव किया है. उनका कहना है कि यह केवल उनके प्रति सम्मान और निष्ठा व्यक्त करने का एक तरीका है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मानना है कि राहुल गांधी जिस तरह से देश भर में विभिन्न मुद्दों को उठा रहे हैं और आम जनता की आवाज बन रहे हैं, उससे वे युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक 'सुप्रीम' यानी सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल
यह पोस्टर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पर तरह-तरह की राय रख रहे हैं. जहां कुछ समर्थक इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग इसे लेकर मजाकिया और तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं. फिलहाल, यह पोस्टर प्रयागराज में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और राहुल गांधी के जन्मदिन के कार्यक्रमों से पहले ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है.