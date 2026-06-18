क्या है पूरा मामला?

राहुल गांधी का जन्मदिन नजदीक है, जिसे लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं. इसी क्रम में, प्रयागराज के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ बड़े अक्षरों में लिखा है. भारत के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं. इरशाद उल्ला द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है क्योंकि 'सुप्रीम लीडर' का संबोधन आमतौर पर ईरान जैसे देशों की राजनीतिक व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है.