Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज में आज कब लगेगा सूर्यग्रहण? अयोध्या और काशी के ज्योतिषचार्यों ने बताए उपाय

Surya Grahan 2026 Timing in Prayagraj: जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है. इससे 12 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 17, 2026, 04:41 PM IST
Surya Grahan 2026 Timing
Surya Grahan 2026 Timing in Prayagraj: साल का पहला सूर्यग्रहण आज 17 फरवरी को लग रहा है. यह सूर्य ग्रहण 4 घंटे 31 मिनट तक रहेगा. इस बार चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह नहीं ढकेगा. सूर्यग्रहण का असर मानव जीवन पर भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है. आइए जानते हैं यह सूर्य ग्रहण किन किन शहरों में दिखेगा?. 

क्या भारत में दिखेगा असर? 
जानकारी के मुताबिक, जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है. सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है. ऐसे में सूतक काल में कोई कार्य नहीं किया जाता है. मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं. गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है. सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव महिला के गर्भ में पल रहे शिशु पर दिखाई देने की संभावना रहती है. 

अयोध्या और काशी के ज्योतिषचार्यों ने बताया उपाय 
पंचांग के मुताबिक, मंगलवार को लगने वाला साल के पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगी. वहीं, यह शाम 7 बजकर 57 मिनट पर समाप्त होगा. अयोध्या और वाराणसी के ज्योतिषचार्यों का कहना है कि यह सूर्यग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा. ऐसे में भारत में सूतक काल भी नहीं मान्य होगा. भारत में सूर्यग्रहण नहीं दिखाई देखा. इस लिहाज से उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता रहेगा. यूपी में भी इसका असर नहीं दिखेगा. 

ग्रहण से बचने के लिए क्या करें?
अयोध्या और वाराणसी के ज्योतिषचार्यों की मानें तो ग्रहण असर मानव जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई देता है. ऐसे में ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भगवान भोले नाथ की आराधना को सर्वोत्तम उपाय बताया है. ज्योतिषचार्यों का मानना है कि ग्रहण काल या उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं दिखता है. ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए. 

तीन मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण 
बता दें कि आज यानी मंगलवार 17 फरवरी को पहला सूर्य ग्रहण लगने के बाद तीन मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसे में होलिका दहन दो मार्च को होगा. तीन को चंद्रग्रहण के चलते होली नहीं मनाई जाएगी. सूतक काल के चलते रंगों का त्योहार होली अगले दिन यानी चार मार्च को खेली जाएगी. इस चंद्र ग्रहण का असर भारत में दिखाई देगा. इसके बाद इस साल का अगला सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा. हालांकि यह ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा.

डिस्क्लेमर: यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. zeeupuk इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

