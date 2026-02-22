Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3118790
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न मामला: पीड़ितों का होगा मेडिकल, जांच का बढ़ेगा दायरा, पढ़ें FIR कॉपी

Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जल्द ही बढ़ने के संकेत हैं. नालालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में POCSO एक्ट में FIR के बाद अब आगे की कार्रवाई तेजी से की जा रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 22, 2026, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न मामला: पीड़ितों का होगा मेडिकल, जांच का बढ़ेगा दायरा, पढ़ें FIR कॉपी

मो. गुफरान/प्रयागराज : माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर शुरू हुआ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि इसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के खिलाफ प्रयागराज के झूंसी थाने में यौन उत्पीड़न के आरोप में बीएनएस की 7 अलग अलग गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के साथ अब मामले की जांच में भी जुट गई है. विवेचक सब इंस्पेक्टर ने विवेचना से पहले झूंसी थाने से एफआईआर कॉपी कलेक्ट किया है. जल्द ही पीड़ितों का मेडिकल कराने की भी तैयारी है, मेडिकल के बाद घटनाक्रम को लेकर जांच भी तेज हो जाएगी. 

अविमुक्तेश्वरानंद पर क्या है आरोप
शिकायकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शिकायतकर्ता के मुताबिक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर में ही रहने वाले दो बच्चों ने उनके माघ मेले के शिविर में आकर पूरी घटना बताई है. आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक पीड़ितों ने उनसे मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्होंने झूंसी थाने में शिकायत दी थी, लेकिन थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट में बीएनएस की धारा 173(4) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की,  जिस पर सुनवाई के बाद शनिवार को एडीजे पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए. कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटे बाद झूंसी थाने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ बीएनएस की 7 अलग अलग गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी. 

विवेचक ने मामले की एफआईआर कॉपी झूंसी थाने से कलेक्ट किया. जानकारी के मुताबिक पुलिस टीमजल्द ही पीड़ितों का मेडिकल कराएगी. फिर मेडिकल के आधार पर पुलिस मामले में जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

FIR पर क्यों बोले अविमुक्तेश्वरानंद 
उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वो आरोपों का डटकर सामना करेंगे. हालांकि उन्होंने पुलिस जांच पर भरोसा न जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. अविमुक्तेश्वरानंद ने ये भी कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं. 

अविमुक्तेश्वरानंद प्रकरण पर कांग्रेस का सरकार पर हमला
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले को लेकर यूपी की योगी सरकार पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को षड्यंत्र के तहत फंसाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सरकार झूठे मामले में फंसाना चाहती है. ये सनातन धर्म का अपमान है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हम सबके लिए भगवान स्वरूप है, सरकार उनके शिष्यों को गलत मुकदमे में फंसा रही है. यह पूरे देश का और सनातन धर्म का अपमान है. 

पूर्व एमएलसी ने आरोपों को बताया साजिश
अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को लेकर पूर्व MLC दीपक सिंह ने कहा कि पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के प्रस्तावित गोरक्षा एवं सामाजिक अभियान को रोकने और उनकी वैचारिक आवाज़ को दबाने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है. दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि एक ऐसे व्यक्ति को आगे कर संत के विरुद्ध आरोपों की बौछार कराई जा रही है, जिसके खिलाफ गौकशी, धोखाधड़ी, दंगा भड़काने और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों के दर्ज हैं. दीपक सिंह ने कहा कि “जिस आशुतोष की विश्वसनीयता स्वयं कठघरे में हो, उसे एक प्रतिष्ठित धार्मिक पद पर आसीन संत के विरुद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना अत्यंत चिंताजनक है. 

दीपक सिंह ने कहा कि यदि आरोपों के माध्यम से किसी धार्मिक व्यक्तित्व की छवि धूमिल करने, कार्यक्रमों को बाधित करने और उनकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और विधि के शासन तीनों पर सीधा आघात है.

दीपक सिंह ने स्पष्ट किया कि “कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि कानून का उपयोग किसी साज़िश, राजनीतिक या वैचारिक प्रतिशोध के औज़ार के रूप में न किया जाए. 

ये भी पढ़ें: अविमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से बड़ी खबर, ACJM कोर्ट ने परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

 

TAGS

Avimukteshwaranand newsprayagraj latest news

Trending news

Avimukteshwaranand news
अविमुक्तेश्वरानंद की यौन उत्पीड़न केस में बढ़ेंगी मुश्किलें, FIR के बाद ये तैयारी
Varanasi News
BHU में गोलियों की गूंज से दहला कैंपस; बिड़ला हॉस्टल सील, कार्रवाई तक आंदोलन जारी
Lucknow news
केजीएमयू धर्मांतरण केस में काजी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Mathura cyber fraud
मथुरा में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई, तड़के दबिश देकर 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा
Rae Bareli News
त्रिशूल तोड़ शिवलिंग पर ताबड़तोड़ वार! शराबी युवक ने मंदिर में मचाया कहर
UP CBI Raid
यूपी में सीबीआई का बड़ा एक्शन, वाप्कोस के प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 को रंगे हाथ दबोचा
Rae Bareli News
गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव, रायबरेली में मचा हड़कंप
up encounter news
24 घंटे में दूसरी मुठभेड़ से दहला लखनऊ: गाजीपुर में चेन लुटेरों पर चली गोलियां
BSP mayawati
लखनऊ में BSP की कार्यकारिणी की बैठक,इन 3 एजेंडे पर फोकस,देश भर के पदाधिकारी बुलाए गए
UP SIR
क्या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कटा है आपका नाम? अब तक नहीं किया तो आज ही करें ये काम