Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और कंप्यूटर बाबा धरने पर बैठे, प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान विवाद गरमाया

Magh Mela 2026: मौनी अमावस्या के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को संगम जाने से रोक दिया गया. इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से पुलिस की झड़प हो गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 18, 2026, 05:32 PM IST
Swami Avimukteshwaranand
Swami Avimukteshwaranand

Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के सामने धरने पर बैठ गए हैं. उनके साथ दिगंबर अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी धरने पर बैठ गए हैं. इसके अलावा धरने पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेकानंद पाठक भी शामिल हैं. आरोप है कि मौनी अमावस्या स्नान के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ पुलिस ने मारपीट की. 

पालकी से स्नान करने जा रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का काफिल मौनी अमावस्या स्नान के लिए संगम की ओर जा रहा था. इस बीच उनके काफिले को संगम जाने से रोक दिया गया. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का काफिल रोके जाने के बाद उनके शिष्यों और पुलिस में झड़प हो गई. इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान के वापस शिविर आ गए. इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए. 

शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप 
धरने में दिगंबर अनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी शामिल हैं. साथ ही प्रदेश कांग्रेस महासचिव विवेकानंद पाठक भी शामिल हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ मारपीट का आरोप लगाकर धरने पर बैठे हैं. धरने में कई अन्य साधु संत भी पहुंच रहे हैं. मेला प्रशासन और पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं. 

पुलिस बोली, बैरियर तोड़कर धक्का मुक्की करने का आरोप 
वहीं, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुबह करीब 9 बजे अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ संगम नोज पर जाने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो उनके अनुयायियों ने बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने लगे. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. 

डीएम बोले, बिना अनुमति के पालकी पर आए 
पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि संगम नोज पर सुबह कोहरे और के कारण सबसे ज्यादा भीड़ थी. पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि इतनी भीड़ के साथ पालकी लेकर स्नान करने जाने पर भगदड़ मच सकती है. ऐसे में वह जिद करने लगे. आरोप है कि उनके समर्थकों ने छोटे बच्चों को आगे कर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की. इसके चलते तीन घंटे तक वापसी का रास्ता भी रोक दिया गया. इससे आम लोगों को परेशान हुई. वहीं, डीएम ने कहा कि परंपरा के विपरीत संगम पर स्नान करने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के अपनी पालकी पर आए थे. 

