'मोदी योगी सावधान'....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर गोवर्धन मठ पुरी शंकराचार्य का आया बड़ा बयान

Swami Avimukteshwarananda Controversy: प्रयागराज माघ मेला के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद गहराता जा रहा है. माघ मेला प्राधिकरण की ओर से भेजे गए नोटिस का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया है. वहीं, बुधवार रात मेला प्राधिकरण की ओर से दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया गया. इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दे दिया है. वहीं, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि मेला प्रशासन अपना काम करे.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरी नोटिस

मेला प्रशासन की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजे गए दूसरे नोटिस में उनकी संस्था के नाम भूमि आवंटन को निरस्त करने और आजीवन मेले से प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. वहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब में कहा है कि जिसे बग्घी कहा जा रहा है दरअसल वह पालकी है. परंपरागत तरीके से पालकी से ही स्नान के लिए गए थे. पालकी कोई घोड़ा या फिर व्हीकल नहीं होते हैं.

दूसरी नोटिस का भेजा जवाब

पालकी में व्यास पीठ होता और स्टील के पहिए लगे होते हैं. जबकि बग्घी को घोड़ा से खींचा जाता है. इतना ही नहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मेला प्रशासन की दूसरी नोटिस में 18 जनवरी की तारीख दी गई है. लेकिन, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के मुताबिक यह नोटिस 21 जनवरी को रात में शिविर के बाहर चस्पा की गई. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी की तरफ से बदले की भावना की कार्रवाई का आरोप लगाया गया है.

मेला प्रशासन बदले की भावना से कर रहा कार्यवाही

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेन्द्र योगिराज सरकार ने कहा कि अब सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि शंकराचार्य शिविर पांडाल के पीछे प्रशासन ने एक और नोटिस चस्पा कर दिया वह भी बैक डेट में और आकर कहने लगा कि आपने इस नोटिस का जबाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन के नोटिस में दुर्भावनापूर्ण, भ्रामक, झूठ व छल फरेब तथ्य है जो सत्य से परे हैं.

शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा बयान

मेला प्रशासन की तरफ से दी जा रही लगातार नोटिस पर पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महराज ने कहा कि यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है, जब तक हमारा धैर्य जवाब नहीं दे रहा है तब तक ये सब चल रहा है. आखिर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा मोदी योगी सावधान. स्वामी आनंद स्वरूप के सवाल पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बयान दिया है.

