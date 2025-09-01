Prayagraj News: प्रयागराज के पीयूष सिंह हत्याकांड में आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार, 11 वीं के छात्र के दादा के हाथों करा दिए थे 9 टुकड़े
Prayagraj News: प्रयागराज के पीयूष सिंह हत्याकांड में आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार, 11 वीं के छात्र के दादा के हाथों करा दिए थे 9 टुकड़े

Prayagraj News: प्रयागराज के पीयूष सिंह हत्याकांड के कत्ल मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 17 वर्षीय पीयूष की हत्या के मामले में पहले गिरफ्तार किए गए दादा सरन सिंह के बाद अब तांत्रिक मुन्ना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोप है कि तांत्रिक के बहकावे में आकर दादा ने पोते की हत्या की थी. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:13 AM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज के करेली निवासी पीयूष सिंह की नृशंस हत्या में आरोपी तांत्रिक मुन्ना लाल को करैली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तांत्रिक मुन्ना लाल के कहने पर ही मुख्य आरोपी शरण सिंह ने पीयूष सिंह (17) की नृशंस हत्या की थी. । यश की हत्या के बाद उसके शव के नौ टुकड़ों में अलग-अलग दिशा में फेंका था. पुलिस ने तांत्रिक को कौशांबी से भेष बदलकर पकड़ा और जेल भेज दिया है.

पीयूष के शव के किए थे 9 टुकड़े
तांत्रिक मुन्ना लाल ने मुख्य आरोपी शरण सिंह से गृहदोष खत्म करने के लिए पीयूष की बलि देने की बात कही थी.  तांत्रिक के कहने के अनुसार ही शरण सिंह ने पीयूष की नृशंस हत्या कर शव के 9 टुकड़े किए थे. पुलिस गिरफ्त में आए तांत्रिक मुन्ना लाल ने शरण सिंह से कहा था कि हत्या के बाद शव के टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंकना है तभी गृहदोष खत्म हो पाएगा. 

तांत्रिक मुन्ना लाल के कहने पर नृशंस हत्या 
 तांत्रिक के कहने के मुताबिक ही आरोपी शरण सिंह ने पीयूष के शव के कुछ हिस्सों को नैनी के लवायन इलाके में फेंका था, जबकि सिर को करैली के करेंहदा जंगल से पुलिस ने बरामद किया था.  अभी भी मृतक पीयूष का हांथ और पैर बरामद नहीं हो पाया है.  एडीसीपी सिटी अभिजीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तांत्रिक मुन्ना लाल के कहने पर ही पीयूष की नृशंस हत्या कर दी गई थी, मुख्य अभियुक्त शरण सिंह को पहले गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है.

यह है मामला
 सदियापुर निवासी सरन सिंह ने स्कूल जाते समय यश को मौत के घाट उतारा था. 17 साल का पीयूष स्कूल जाते समय लापता हो गया था. मां ने करेली थाने में गुमशुदगी कि रिपोर्ट कराई. फिर तहकीकात शुरू हुई. सरन सिंह की बेटी ने 2023 और बेटे ने 2024 में यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी. दोनों बच्चों की मौत से सरन सिंह परेशान हो गया.  इस बीच वह कौशाम्बी के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आया. उसे शक था कि यश की दादी ने उसके परिवार पर जादू-टोना किया है. तांत्रिक के कहने यश के शरीर के छह टुकड़े कर छह घंटे में शव का ठिकाना लगा दिया. 

Prayagraj
पीयूष सिंह हत्याकांड में आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार,11 वीं के छात्र के कराए थे 9 टुकड़े
