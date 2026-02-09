Advertisement
यूपी में राक्षसों का राज था....संगमनगरी पहुंचे तेलंगाना विधायक टी राजा का बड़ा बयान

Prayagraj News: प्रयागराज पहुंचे तेलंगाना के विधायक टी राजा ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की. साथ ही ओवैसी पर जमकर हमला बोला. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 09, 2026, 06:27 PM IST
MLA T Raja
MLA T Raja

Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे तेलंगाना से विधायक टी राजा ने बड़ा बयान दिया है. टी राजा ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में राक्षसों का राज था. राक्षसों के राज में न हिन्दू सुरक्षित थे और न ही हमारे मठ और मंदिर. जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है तब से हमारी गंगा पवित्र हुई हैं. मठ और मंदिर के साथ हमारे धार्मिक स्थल भी योगी राज में सुरक्षित हुए हैं. 

तेलंगाना के विधायक पहुंचे संगमनगरी
तेलंगाना से विधायक टी राजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हिंदू आज गर्व से कहने लगा है कि हम हिंदू हैं,. टी राजा ने कहा कि 2027 में योगी आदित्यनाथ का कोई कम्पटीशन नहीं है. योगी जी ने विकास के साथ गुंडों का इलाज भी अच्छे से किया है. लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण गैंग का भी इलाज किया है. टी राजा ने कहा कि यूपी में आज गुंडा जेल से बाहर नहीं आना चाहता है. जज बेल देना चाहते हैं, लेकिन गुंडे योगी की बदौलत बेल नहीं ले रहा है. 

यूपी में सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं
टी राजा ने कहा कि पहले यूपी में चलना सुरक्षित नहीं था. अब सब सुरक्षित हैं दिन हो या रात कभी भी कोई कहीं भी आ जा सकता है. योगी सरकार ने प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है कि सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं. अकबरुद्दीन ओवैसी के यूपी में झंडा गाड़ने के बयान पर टी राजा ने अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को देशद्रोही बताया. टी राजा ने अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया. उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों का वोट बेचने का काम करने वाले लोग हैं. 

'ओवैसी को यूपी न आने की नसीहत दी'
इतना ही नहीं टी राजा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को छोटा बुलडॉग डायपर मैन बताया. टी राजा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को यूपी न आने की नसीहत भी दे दी. कहा तू कहीं भी जा लेकिन उत्तर प्रदेश न आ. टी राजा ने कहा कहा कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बोला नहीं ठोंका जाता है. अकबरुद्दीन ओवैसी को आतंकी बताते हुए कहा कि तुझ जैसों को बहत्तर हूरों के पास कैसे भेजा जाता है? यह योगी आदित्यनाथ को अच्छे से पता है. 

'यूपी में हमारे गुरु जी बैठे हैं' 
आगे टी राजा ने कहा कि हैदराबाद में ही हम इनका मुंह बंद कर देते हैं. यूपी में तो हमारे गुरु जी बैठे हैं तो यहां इनका क्या होगा वह जानते हैं. तिरुपति बाला जी मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर टी राजा ने कहा कि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पापी था. कहा कि पवित्र बाला जी के लड्डू में मिलावट का मामला बेहद गंभीर है. रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वह बेहद गंभीर है. गृहमंत्री से टी राजा ने मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. टी राजा ने कहा है कि जिन लोगों ने भी हमारे देव स्थलों से खिलवाड़ किया है उन्हें बख्शा न जाए. 

कौन हैं टी राजा? 
बता दें कि बीजेपी के फायरब्रांड और हिंदुत्ववादी छवि के लिए पहचाने जाने वाले नेता टी राजा गोशामहल से विधायक हैं. उन्हें टाइगर राजा सिंह के नाम से जाना जाता है. टी राजा कट्टर हिंदुत्ववादी विचारों के लिए जाने जाते हैं. आए दिन अपने विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. 

