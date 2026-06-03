टीजीटी 2022: प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा शुरू, 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित टीजीटी 2022 भर्ती परीक्षा का आज से आगाज हो गया है. राज्य के युवाओं के लिए शिक्षक बनने का सपना पूरा करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. परीक्षा के पहले दिन प्रयागराज सहित पूरे प्रदेश में अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जबकि प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए कमर कस ली है.

36 जिलों में 614 केंद्रों पर महापरीक्षा

टीजीटी 2022 की यह परीक्षा प्रदेश के 36 चयनित जिलों में कुल 614 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. परीक्षा की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शामिल होने के लिए कुल 8 लाख 68 हजार 531 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण कराया है. प्रदेश भर के विभिन्न कोनों से आए अभ्यर्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए इन केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं.

दो पालियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

परीक्षा में नकल ना हो इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं. परीक्षा दो दिनों तक दो पालियों में संपन्न होगी. पहली पाली का समय सुबह 9.30 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली का समय दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक निर्धारित किया गया है. सुरक्षा के मोर्चे पर, परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जा रही है. नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ (STF) और एलआईयू (LIU) की टीमें पूरी तरह से सक्रिय हैं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को मुस्तैद किया गया है.

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तकनीक का सहारा और पारदर्शिता

इस बार की परीक्षा में तकनीक का प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी एआई (AI) आधारित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है. यह अत्याधुनिक व्यवस्था परीक्षा हॉल के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है, ताकि कोई भी अवांछनीय तत्व परीक्षा की पवित्रता को भंग न कर सके. बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि नकल की एक भी कोशिश पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

3539 पदों के लिए कड़ा मुकाबला

यह भर्ती परीक्षा कुल 3539 पदों के लिए आयोजित की जा रही है. पदों की संख्या के सापेक्ष अभ्यर्थियों की भारी तादाद को देखते हुए यह स्पष्ट है कि चयन प्रक्रिया में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी. अभ्यर्थियों की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान सघन जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और केवल अनुमत सामग्री ही साथ ले जाने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन और चयन बोर्ड का संयुक्त प्रयास है कि प्रदेश के इन युवाओं को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा सके.