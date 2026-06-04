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UP TGT परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा: बायोमेट्रिक जांच में पकड़े गए 4 'मुन्नाभाई', असली अभ्यर्थियों की जगह दे रहे थे परीक्षा!

TGT Exam 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (TGT) के दौरान राजधानी लखनऊ से जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है. परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा घेरे और सख्त चेकिंग के चलते 4 फर्जी परीक्षार्थियों (सॉल्वर) को रंगे हाथों पकड़ा गया है.  

|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:48 AM IST
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TGT Exam 2026
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गुफरान/मयूर शुक्ला/लखनऊ:  यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा का दूसरा और अंतिम दिन है.  संगम नगरी प्रयागराज में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है. सघन चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को केंद्रों के अंदर प्रवेश मिल रहा है. एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी हो रही है.  नकल माफियाओं पर नकेल के लिए एसटीएफ और एलआईयू भी एक्टिव हैं.  प्रदेश के 36 जिलों के 614 केंद्रों पर आयोजित हो रही है टीजीटी परीक्षा, 8 लाख 68 हजार 531 अभ्यर्थी पूरी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं.

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (TGT) के दौरान राजधानी लखनऊ से जालसाजी का एक बड़ा मामला सामने आया है. परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा घेरे और सख्त चेकिंग के चलते 4 फर्जी परीक्षार्थियों (सॉल्वर) को रंगे हाथों पकड़ा गया है.  यह कामयाबी बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की गहन जांच के दौरान मिली, जहां असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए. 

पकड़े गए  4 फर्जी परीक्षार्थी 
लखनऊ में आयोजित टीजीटी परीक्षा के दौरान 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए.बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज जांच में गड़बड़ी सामने आई.  चारबाग, बादशाहनगर, आर्यनगर और अमीनाबाद के परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई हुई. असली अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं. हुसैनगंज, महानगर, नाका हिंडोला और अमीनाबाद थानों में मुकदमे दर्ज. 

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4 थानों में केस दर्ज, इन जिलों के रहने वाले हैं आरोपी
पकड़े गए आरोपियों में जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और अंबेडकर नगर के निवासी शामिल.  परीक्षा केंद्र प्रशासन ने आरोपियों को तत्काल पुलिस के हवाले किया.  बायोमेट्रिक मिलान में फिंगरप्रिंट, फेस आईडी और आधार विवरण मिसमैच पाए गए. बीएनएस की विभिन्न धाराओं और सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 के तहत कार्रवाई शुरू.  पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने मामले की जांच तेज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की. पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि इस सॉल्वर गैंग के तार और कहां-कहां जुड़े हैं.

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