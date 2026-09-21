TGT-PGT अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर कफन ओढ़कर लेटे, पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की मांग

10 से 15 साल से कर रहे तैयारी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कई अभ्यर्थी 10 से 15 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं. उनका आरोप है कि अंतिम समय में नियमों में बदलाव किए जाने से लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता बंद हो जाएगा. उनकी मांग है कि नई नियमावली लागू करने से पहले पुराने अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर दिया जाए.