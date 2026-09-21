TGT-PGT अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर कफन ओढ़कर लेटे, पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की मांग

राज्य चुनें
मो. गुफरान/प्रयागराज: यूपी TGT-PGT भर्ती पुरानी नियमावली से कराने की मांग पर प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को प्रतियोगी छात्रों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कफन ओढ़कर अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर लेट गए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी न होने तक धरना जा रहेगा.
शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे
दरअसल, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती पुरानी नियमावली से कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र सिविल लाइंस स्थित धरनास्थल पर पिछले 16 दिन से धरना दे रहे हैं. कुछ प्रतियोगी छात्र आमरण अनशन पर भी बैठे हैं. उनकी मांग न पूरी होने पर छात्र गुस्से में हैं. सोमवार को प्रतियोगी छात्र शिक्षा निदेशालय के बाहर पहुंच गए और कफन ओढ़कर जमीन पर लेट गए.
पुलिस से मामूली नोकझोंक
इस दौरान पुलिस ने प्रतियोगी छात्रों को रोकने की कोशिश तो मामूली नोकझोंक हो गई. हालांकि, प्रतियोगी छात्र निदेशालय पहुंच गए और वहीं तिरपाल डालकर बैठ गए. चारों अनशनकारी भी रामनामी ओढ़कर वहीं लेट गए. प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वह किसी कीमत पर शिक्षा निदेशालय से नहीं हटेंगे. पुरानी नियमावली से नियुक्ति का आदेश लेकर ही धरना से उठेंगे.
10 से 15 साल से कर रहे तैयारी
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि कई अभ्यर्थी 10 से 15 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं. उनका आरोप है कि अंतिम समय में नियमों में बदलाव किए जाने से लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता बंद हो जाएगा. उनकी मांग है कि नई नियमावली लागू करने से पहले पुराने अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर दिया जाए.