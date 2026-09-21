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TGT-PGT अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर कफन ओढ़कर लेटे, पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की मांग

Prayagraj News: प्रयागराज में सैकड़ों छात्र पिछले 16 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती पुरानी नियमावली से हो.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 21, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:10 PM IST
TGT-PGT अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय के बाहर कफन ओढ़कर लेटे, पुरानी नियमावली से भर्ती कराने की मांग

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