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कौशांबी में यमुना में डूबे तीन मासूम, महेवा घाट पर नहाते समय गहरे पानी में फंसे, दर्दनाक माैत

Kaushambi News: कौशांबी के महेवा घाट में यमुना में नहाने गए तीन मासूम गहरे पानी में डूब गए. तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 05, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:41 PM IST
कौशांबी में यमुना में डूबे तीन मासूम, महेवा घाट पर नहाते समय गहरे पानी में फंसे, दर्दनाक माैत
Image Credit: फाइल फोटो

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