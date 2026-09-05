कौशांबी में यमुना में डूबे तीन मासूम, महेवा घाट पर नहाते समय गहरे पानी में फंसे, दर्दनाक माैत

नहाते समय हुआ हादसा

यह पूरी घटना महेवाघाट थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव की है, जहां यमुना नदी में नहाने गए तीन मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान 13 वर्षीय बिजेंद्र निषाद पुत्र सोनू निषाद, 12 वर्षीय करण निषाद पुत्र राजेश निषाद और 10 वर्षीय शनि निषाद पुत्र राजेश निषाद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि करण और शनि दोनों सगे भाई हैं. तीनों बच्चे शुक्रवार को यमुना नदी में नहाने गए थे. नहाते समय तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.