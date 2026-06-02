मकान पर ताला, अंदर मिले तीन शव... हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस

Prayagraj : प्रयागराज शहर के साउथ मलाका इलाके में एक बंद मकान से पिता और पुत्री और अन्य व्यक्ति के शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. कई दिनों से मकान के आसपास दुर्गंध महसूस होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और दोनों शव बरामद किए.

दुर्गंध से खुला रहस्यमयी मौत का राज

जानकारी के अनुसार साउथ मलाका चौराहे के पास स्थित मकान में रहने वाले 70 वर्षीय वीरेंद्र कुमार वैश्य और उनकी 45 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे. पड़ोसियों को घर से लगातार बदबू आने लगी, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. पुलिस ने घर का दरवाजा खुलवाया तो अंदर दोनों के शव पड़े मिले. प्रारंभिक अनुमान है कि मौत दो से तीन दिन पहले हुई हो सकती है.

फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची और घर के भीतर तथा आसपास से कई अहम साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे मौत की वजह का तत्काल पता चल सके.

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करोड़ों की संपत्ति और आर्थिक पहलुओं की भी जांच

स्थानीय लोगों के मुताबिक वीरेंद्र कुमार वैश्य की इलाके में खिलौनों की दुकान थी, जो पिछले कुछ दिनों से बंद थी। चौराहे पर स्थित उनकी दुकान और मकान की संपत्ति की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. वहीं उन पर कुछ कर्ज होने की चर्चाएं भी सामने आई हैं. पुलिस आर्थिक स्थिति और संपत्ति से जुड़े संभावित विवादों की भी जांच कर रही है.

दोनों बेटे लापता, पुलिस कर रही तलाश

परिवार में वीरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी, पुत्री और दो बेटे रहते थे. घटना के बाद से दोनों बेटे घर पर नहीं मिले हैं, जिससे मामले ने और भी रहस्यमय रूप ले लिया है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और उनसे पूछताछ को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है.

हर पहलू से जांच जारी

कोतवाली पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति, संपत्ति विवाद और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच की जा रही है. पूरे घटनाक्रम ने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है.

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