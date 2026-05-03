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कौशांबी में दर्दनाक हादसा: तालाब में मिट्टी ढहने से मां-बेटी समेत तीन की मौत, गांव में पसरा मातम

 Kaushambi News: कौशांबी के चाकथामा गांव में तालाब से मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का एक विशाल टीला ढह गया, जिसकी चपेट में आने से तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 03, 2026, 10:48 AM IST
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कौशांबी में दर्दनाक हादसा: तालाब में मिट्टी ढहने से मां-बेटी समेत तीन की मौत, गांव में पसरा मातम

कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता:उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक घटना सामने आई है, जहां रविवार को अचानक चीख-पुकार और मातम में बदल गया. मंझनपुर तहसील के चाकथामा गांव में तालाब से मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का एक विशाल टीला ढह गया, जिसकी चपेट में आने से तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

कैसे हुआ हादसा?
घटना रविवार सुबह की है, जब चाकथामा गांव के कुछ ग्रामीण स्थानीय तालाब में मिट्टी निकालने के लिए गए थे. ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों और घर के कार्यों के लिए तालाब के किनारे खुदाई कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खुदाई के दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. वहां काम कर रहे आधा दर्जन लोग संभलने का मौका मिलने से पहले ही मलबे के नीचे पूरी तरह दब गए.

चीख-पुकार और राहत कार्य
मिट्टी ढहते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आस-पास मौजूद ग्रामीणों ने जैसे ही मदद के लिए चीखें सुनीं, वे तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े. बिना किसी देरी के ग्रामीणों ने अपने स्तर पर फावड़े और हाथों से मिट्टी हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक कुदरत अपना कहर बरपा चुकी थी.

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हादसे में हताहत और घायलों की स्थिति
इस मलबे में दबने से तीन महिलाओं की मौके पर ही सांसें थम गईं. मृतकों की पहचान गीता देवी, बिट्टन देवी और उत्तरा देवी के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतकों में मां-बेटी भी शामिल हैं, जिससे हादसे की त्रासदी और भी गहरी हो गई है. वहीं, इस घटना में घायल हुए अन्य लोगों को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

प्रशासनिक कार्रवाई और गांव का माहौल
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस बल और तहसील प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना के बाद से चाकथामा गांव के हर घर में चूल्हा नहीं जला है. पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि तालाबों की असुरक्षित खुदाई अक्सर ऐसे जानलेवा हादसों का सबब बनती है. प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है कि क्या वहां खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी.

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