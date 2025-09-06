Prayagraj News: संगमनगरी प्रयागराज में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के रसूलपुर बमरौली में गंगा नहाने गए तीन किशोर तेज धारा की चपेट में आने से बह गए. गहरे पानी में तीनों किशोर डूब गए. आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो बड़ी संख्‍या में लोग एकत्रित हो गए. सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया. दो युवकों के शव बरामद हो गए. तीसरे की खोज जारी है.

गंगा में स्‍नान करने गए थे तीनों दोस्‍त

जानकारी के मुताबिक, धूमनगंज थाना क्षेत्र के मुंडेरा निवासी शौर्य, नमन और मनीष तीनों दोस्‍त गंगा नहाने के लिए घर से निकले थे. तीनों की उम्र 13 से 15 साल के बीच है. तीनों शुक्रवार शाम से ही घर से निकले थे. रातभर घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. परिजन गंगा घाट पर पहुंचे तो तीनों का कपड़ा पड़ा हुआ था. इसके बाद डूबने की आशंका जताई गई. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया.

घंटों मशक्‍कत के बाद दो शव बरामद

घंटों भर कड़ी मशक्‍कत के बाद गोताखोरों ने दो युवकों के शव बरामद कर लिए, जबकि एक की तलाश जारी है. मृतकों की पहचान मुंडेरा निवासी 14 वर्षीय शौर्य और 13 वर्षीय मनीष के रूप में हुई है. दोनों के शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया. अमन नाम का युवक लापता है. बताया जा रहा है कि तीनों सुबह गंगा स्‍नान करने आए थे. इन दिनों गंगा में पानी बढ़ा है. ऐसे में तीनों युवक गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूबने से मौत हो गई. तीन दोस्‍तों के नदी में डूबने से परिजनों में हड़कंप मच गया.

