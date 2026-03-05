रंग छुड़ाने नहर में उतरी तीन बच्चियां डूबीं, प्रतापगढ़ के नागपुर गांव में होली पर छाया मातम

Sunil Yadav/Pratapgarh: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में गुरुवार को होली का रंग छुड़ाने के चक्कर में 4 बच्चियां नहर में डूब गईं. दो सगी बहनों समेत 4 बच्चियां होली खेलने के बाद रंग छुड़ाने के लिए नहर में उतरी थीं. जिसके बाद अचानक गहरे पानी की चपेट में आने की वजह से वो डूब गईं. घटना जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के खंडवारी नागपुर गांव की है. शोर सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक तीनों बच्चियां पानी में समा चुकी थीं. वहीं एक बच्ची को बचाया जा चुका है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. बच्चियों की तलाश में बचाव अभियान शुरू किया गया है. लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका कुछ पता नहीं लगा.

क्या है पूरी घटना घटना

जानकारी के मुताबिक रंग वाली होली के दूसरे दिन गुरुवार दो सगी बहनों सहित 4 बच्चियां होली का रंग छुड़ाने के लिए नहर में नहाने के लिए गईं थी. लेकिन तभी अचानक एक बच्ची का पैर गहरे पानी में चला गया. जिसे बचाने के चक्कर में बाकी तीनों बच्चियां भी पानी में डूब गईं.

शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर और बचाव के लिए गोताखोर और फायरब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. बचाव अभियान जारी है लेकिन खबर लिखे जाने तक तीनों बच्चियों में से किसी का भी पता नहीं लगा है. हादसे का शिकार हुई बच्चियों के नाम आंचल (14 वर्ष) काजल (12 वर्ष) और रिया (10 वर्ष) हैं. इस दौरान काजल किसी तरह से बाहर निकल आई. इनके अलावा 15 वर्षीय सतीश भी वहां नहा रहा था. डूबती हुई तीनों बच्चियों ने सतीश को पकड़ने की कोशिश की जिससे सतीश भी डूबने लगा, लेकिन वह किसी तरह से उनसे छूटकर पानी से बाहर आ गया.

जबकि आंचल, रोशनी और रिया गहरे पानी में समा गईं. बाहर आते ही सतीश और काजल शोर मचाने लगा तो उनकी आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे. शोर-शराबा सुनकर बच्चियों के घर वाले भी मौके पर पहुंच गये. लेकिन घरवालों को मौके पर अपनी बच्चियां नहीं दिखीं तो उनके पैरों तले जमीन मानो खिसक गई हो. वो चित्कार करने लगे तो वहीं कई ग्रामीण बच्चियों की तलाश में पानी में उतरे लेकिन बच्चियां नहीं मिली.

पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस बच्चियों के रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को लेकर मौके पहुंची और बच्चियों की तलाश शुरू की गई. लेकिन देर शाम तक बच्चियों का कोई पता नहीं चल सका.

पुलिस ने बताया

लालगंज सीओ आशुतोष मिश्र ने बताया कि ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से बच्चियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है. वहीं प्रयागराज से एसडीआरएफ को भी बुलाया गया.

