प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा, तालाब में नहाने गए तीन सगे भाई-बहन डूबे, परिजनों में मचा कोहराम

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. शाल्हीपुर कंजास गांव में तालाब में नहाने गए तीन सगे भाई-बहनों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कंधई थाना क्षेत्र के शाल्हीपुर कंजास गांव की है, जानकारी के अनुसार, गांव निवासी विजय बहादुर यादव के बच्चे 12 वर्षीय रानी, 8 वर्षीय मोहित और 5 वर्षीय रोहित सोमवार को घर के बाहर बने तालाब में नहाने गए थे. भीषण गर्मी के चलते तीनों पानी में उतरे, लेकिन फिर बाहर नहीं निकल सके. काफी देर तक जब बच्चे दिखाई नहीं दिए तो परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की.

स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. एक साथ तीन बच्चों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

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बताया जा रहा है कि पिता विजय बहादुर लकवाग्रस्त हैं और गांव में भीख मांगकर परिवार का गुजारा करते हैं, जबकि मां मजदूरी कर घर चलाती है. घटना के समय मां घर के अंदर बच्चों के लिए खाना बना रही थी. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. चार बच्चों में अब केवल आठ माह का एक शिशु ही जीवित है.

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