प्रतापगढ़: खीरीबीर घाट पर नदी में डूबे तीन किशोर, पूरे परिवार में मचा कोहराम

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को अचलपुर गांव के रहने वाले तीन किशोर अमित सोनी (17), कृष्ण सोनी (13) और अनुराग सोनी (14) किसी काम से खीरीबीर घाट के पास गए थे. बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पैर फिसलने या गहरे पानी का अंदाजा न होने के कारण वे नदी की तेज धारा की चपेट में आ गए. पास में ही मछली पकड़ रहे कुछ ग्रामीणों ने किशोरों को पानी में डूबते हुए देखा. ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.