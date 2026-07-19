प्रतापगढ़: खीरीबीर घाट पर नदी में डूबे तीन किशोर, पूरे परिवार में मचा कोहराम

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प्रतापगढ़ न्यूज/सुनील यादव : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित खीरीबीर घाट पर नदी में नहाने गए तीन किशोरों के डूबने से हड़कंप मच गया है. तीनों किशोर सगे भाई-बहन की तरह एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं, जिससे पूरे अचलपुर गांव में मातम का माहौल है.
कैसे हुआ हादसा?
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को अचलपुर गांव के रहने वाले तीन किशोर अमित सोनी (17), कृष्ण सोनी (13) और अनुराग सोनी (14) किसी काम से खीरीबीर घाट के पास गए थे. बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान पैर फिसलने या गहरे पानी का अंदाजा न होने के कारण वे नदी की तेज धारा की चपेट में आ गए. पास में ही मछली पकड़ रहे कुछ ग्रामीणों ने किशोरों को पानी में डूबते हुए देखा. ग्रामीणों ने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी.
पुलिस और प्रशासन की तत्परता
घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी घटनास्थल पर पहुंच गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गोताखोरों की टीम को तुरंत काम पर लगाया गया है.खबर लिखे जाने तक, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों द्वारा नदी में डूबे तीनों किशोरों की तलाश युद्धस्तर पर जारी है. घाट पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और प्रशासनिक अधिकारी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.
गांव में पसरा मातम
एक ही परिवार के तीन किशोरों के नदी में डूबने की खबर जैसे ही अचलपुर गांव पहुंची, वहां कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.गांव के लोग बड़ी संख्या में खीरीबीर घाट पर पहुंचे हुए हैं. हर किसी की जुबान पर बस यही प्रार्थना है कि तीनों किशोर सुरक्षित मिल जाएं, हालांकि समय बीतने के साथ परिजनों की चिंताएं और अधिक बढ़ती जा रही हैं.
नदी किनारे सावधानी की अपील
यह घटना एक बार फिर उन खतरों की ओर इशारा करती है जो नदी के गहरे और अनजाने घाटों पर छिपे होते हैं. जिला प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे नदी के ऐसे अनजाने और गहरे घाटों पर जाने से बचें, खासकर बारिश के मौसम में जब जलस्तर बढ़ जाता है.