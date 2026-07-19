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प्रतापगढ़: खीरीबीर घाट पर नदी में डूबे तीन किशोर, पूरे परिवार में मचा कोहराम

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित खीरीबीर घाट पर नदी में नहाने गए तीन किशोरों के डूबने से हड़कंप मच गया है. तीनों किशोर सगे भाई-बहन की तरह एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 19, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:13 PM IST
प्रतापगढ़: खीरीबीर घाट पर नदी में डूबे तीन किशोर, पूरे परिवार में मचा कोहराम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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