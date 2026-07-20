कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, जेल से छूटते ही दबंग ने की फायरिंग, 3 युवक घायल

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले में पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई. दबंगों द्वारा की गई कथित फायरिंग में तीन युवक गोली लगने से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए दो टीमें गठित कर दी हैं.
कहां की है ये घटना?
घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के कनैली गांव की है. पुलिस के मुताबिक करीब दस दिन पहले गंगा स्नान के दौरान दो पक्षों के बीच कहासुनी और मारपीट हुई थी, जिसके बाद एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी पुरानी रंजिश को लेकर रविवार रात दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने पर फायरिंग होने का आरोप है.
फायरिंग में 25 वर्षीय सूरज के पैर, 32 वर्षीय गोलू के दाहिने हाथ और 20 वर्षीय अनुराग के पेट में गोली लगी. गोली चलने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?
अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि करीब दस दिन पहले गंगा स्नान के दौरान गुलशन और गोलू के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर गुलशन को जेल भेजा गया था. जेल से छूटने के बाद रविवार रात मामूली कहासुनी के दौरान उसने फायरिंग कर दी.सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी गुलशन त्रिपाठी की तलाश में दबिश दी जा रही है.
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