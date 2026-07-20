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कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, जेल से छूटते ही दबंग ने की फायरिंग, 3 युवक घायल

कौशाम्बी जिले से रविवार देर रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते हुई गोलीबारी में तीन युवक घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:12 PM IST
कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, जेल से छूटते ही दबंग ने की फायरिंग, 3 युवक घायल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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