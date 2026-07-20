कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, जेल से छूटते ही दबंग ने की फायरिंग, 3 युवक घायल

फायरिंग में 25 वर्षीय सूरज के पैर, 32 वर्षीय गोलू के दाहिने हाथ और 20 वर्षीय अनुराग के पेट में गोली लगी. गोली चलने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.