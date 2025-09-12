लड़की बनने के लिए युवक ने ब्लेड से काटा प्राइवेट पार्ट? कारनामे से घरवाले भी हैरान
प्रयागराज

लड़की बनने के लिए युवक ने ब्लेड से काटा प्राइवेट पार्ट? कारनामे से घरवाले भी हैरान

Pratagraj News: यूपी के प्रयागराज जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक ने खुद ही अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:46 PM IST
Pratagraj News (सांकेतिक फोटो)
Pratagraj News (सांकेतिक फोटो)

प्रयागराज/मो.गुफरान: प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवक का हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है. अमेठी के रहने वाले युवक ने लड़की बनने के लिए अपना प्राइवेट पार्ट ख़ुद से काट लिया. प्रयागराज में किराए का कमरा लेकर रहने वाले युवक को आभास होता था कि वह लड़का तो है पर उसकी चाल ढाल और शारीरिक बनावट के साथ आवाज लड़कियों वाली है. ऐसे में उसने अपना जेंडर चेंज करने का मन बना लिया.

डॉक्टर से ली सलाह
कुछ दिनों पहले युवक ने प्रयागराज के कटरा स्थित एक क्लिनिक पर एक डॉक्टर से इसको लेकर सलाह ली, डॉक्टर ने युवक को बताया कि अगर वह सेटिस्फाई नहीं है तो वह अपना जेंडर चेंज कर सकता है. डॉक्टर्स के बताए अनुसार युवक ने तीन दिन पहले मेडिकल स्टोर से सर्जिकल ब्लेड और शरीर को शून्य करने वाला इंजेक्शन लाया.

सर्जिकल ब्लेट से काटा प्राइवेट पार्ट
कमरे पर ही उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने से पहले शून्य का इंजेक्शन लगाया, जब इंजेक्शन का असर शुरू हुआ तो उसने अपने ही हाथों से सर्जिकल ब्लेड के जरिए प्राइवेट पार्ट को काट दिया. कुछ घंटों के बाद जब शून्य के इंजेक्शन का असर कम हुआ तो युवक की तबियत बिगड़ने लगी, वह रुम के अंदर ही तड़पने लगा.

कारनामे से घरवाले भी हैरान
उसने मकान मालिक और लॉज में रहने वाले दूसरे लड़कों को आवाज देकर बुलाया. मौके पर जब रूम मालिक पहुंचा तो पूरा कमरा लहू से तर था. तुरंत युवक को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया. जहां पर डॉक्टरों ने युवक का उपचार शुरू किया. अब युवक की तबियत में सुधार है, लेकिन युवक के इस कारनामे ने परिवार वालों को भी हैरान कर दिया है.

युवती की मां का क्या कहना?
युवक की मां का कहना है कि उसका बेटा ऐसा नहीं था, उसका किसी ने ब्रेनवाश किया है. तभी उसने ये हरकत की है. मां ने इस मामले में जिस डॉक्टर्स ने उसे प्राइवेट पार्ट काटकर लड़की बनने की विधि उसे बताई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

इलाज में देरी होने पर जा सकती थी जान
वहीं स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के सर्जन डॉ संतोष सिंह का कहना है कि अगर वह समय से अस्पताल नहीं आता तो उसे बचा पाना मुश्किल था. उन्होंने कहा कि अब उसकी हालत में सुधार है. परिजनों को उसकी मनोदशा के साथ पूरे मामले में विस्तार से बता दिया गया है. जरूरत अगर पड़ेगी तो मनोचिकित्सकों से उसकी काउंसलिंग भी कराई जाएगी.

