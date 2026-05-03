प्रयागराज में सीवर लाइन खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम नगरी के थाना अतरसुईया अंतर्गत ककरहा घाट पर रविवार को एक हृदयविदारक घटना सामने आई. जल निगम द्वारा सीवर लाइन के लिए की जा रही खुदाई के दौरान मिट्टी का एक बड़ा ढेर ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 45 वर्षीय मजदूर गया प्रसाद की मलबे में दबकर मौत हो गई. लगभग 6 घंटे तक चले भारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ (NDRF) और एसडीआरएफ (SDRF) की टीमों ने मजदूर के शव को बाहर निकाला.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, ककरहा घाट क्षेत्र में जल निगम की ओर से सीवर लाइन डालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस प्रशासन के मुताबिक, साइट पर दो मजदूर मिट्टी खोदने के काम में लगे हुए थे. इसी दौरान अचानक ऊपर से मिट्टी का एक विशाल हिस्सा नीचे गिर गया. वहां काम कर रहा मजदूर गया प्रसाद (45) पूरी तरह से मिट्टी के नीचे दब गया, जबकि दूसरे मजदूर ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद वहां चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

6 घंटे चला सघन रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल NDRF और SDRF की टीमों को मौके पर बुलाया. खुदाई वाली जगह पर मिट्टी अधिक होने और जगह संकरी होने के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. जेसीबी (JCB) मशीनों की मदद से धीरे-धीरे मिट्टी को हटाया गया. एसीपी अतरसुईया निकिता श्रीवास्तव ने बताया कि भारी मात्रा में मिट्टी होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 6 घंटे का समय लगा. शाम को मजदूर की बॉडी को मलबे से बाहर निकाला जा सका.

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सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि गहरी खुदाई के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे. फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या कार्यस्थल पर लापरवाही बरती गई थी। मृतक के परिवार में इस घटना के बाद से कोहराम मचा हुआ है.

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