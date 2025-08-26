Prayagraj News: प्रयागराज में बड़ा हादसा टला, फाफामऊ बैराज पर गार्डर लदा ट्रेलर पलटा
प्रयागराज

Prayagraj News: प्रयागराज में गंगा पर बने पुल के बराबर सिक्‍स लेन ब्रिज का न‍िर्माण किया जा रहा है. मंगलवार को गार्डर लदा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में कोई चपेट में नहीं आया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:30 PM IST
Prayagraj News: प्रयागराज में बड़ा हादसा होते-होते टल गया. फाफामऊ में गंगा पर बने पुल के बराबर सिक्‍स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है. मंगलवार को गार्डर लदा ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर बैराज पर चढ़ते  समय पटल गया. इसके बाद ट्रेलर में लदे गार्डर नीचे गिर गए. गनीमत रही कि गार्डर लदे ट्रेलर के पलटने समय वहां कोई मौजूद नहीं था. वरना बड़ा हादसा हो जाता. ट्रेलर पलटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

10 किलोमीटर लंब स‍िक्‍स लेन पुल का हो रहा निर्माण 
प्रयागराज में फाफामऊ साइड में गंगा के बराबर सिक्‍स लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है. मलाक हरहर से स्‍टेनली रोड तक पुल बनाने का काम बाढ़ के बीच किया जा रहा है. 2006 में पुल बनाने का काम पूरा करना है. निर्माण कंपनी निर्धारित समय से पांच महीने पहले बनाने का दावा कर रही है. 10 किलोमीटर लंबे छह लेन पुल का निर्माण जून 2026 में पूरा करने का दावा किया जा रहा है. तेजी से निर्माण चल रहा है. मंगलवार को बड़ा हादसा होते टल गया. 

गार्डर लदे ट्रेलर पलटने का वीडियो वायरल
मंगलवार को फाफामऊ बैराज पर गार्डर से लदा ट्रेलर जा रहा था. ट्रेलर जैसे ही अस्‍थाई पुल पर चढ़ा अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रेलर पर लदा गार्डर गंगा में गिरा गया. गनीमत रही कि हादसे में कोई चपेट में नहीं आया. गार्डर लदे ट्रेलर पलटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सिक्स लेन ब्रिज में लगाने के लिए गार्डर ले जाया जा रहा था. निर्माणधीन ब्रिज से जुड़े अधिकारियों का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है. 

