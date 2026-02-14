Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3109128
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

सनातन परंपरा में नया अध्याय!: किन्नर अखाड़ा घोषित करेगा अपना शंकराचार्य, महाशिवरात्रि पर जुटेगा संतों का रेला

Prayagraj News:  आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों के बाद अब किन्नर समुदाय ने अलग शंकराचार्य पीठ स्थापित करने का ऐलान किया है. किन्नर समुदाय से पुष्कर पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया जाएगा.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Prayagraj News (Social Media)
Prayagraj News (Social Media)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: देश में पहली बार किन्नर समुदाय अपना अलग 'शंकराचार्य' नियुक्त करने जा रहा है. किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने घोषणा की है कि 'किन्नर जिहाद' और समुदाय के भीतर बढ़ रहे धर्मांतरण के खतरों से निपटने के लिए महाशिवरात्रि के दिन किन्नर समुदाय अपने 'शंकराचार्य', 'महामंडलेश्वर' और 'महंत' बनाएगी. किन्नर समुदाय से पुष्कर पीठ का नया शंकराचार्य घोषित किया जाएगा.  समुदाय 15 फरवरी के आयोजन की तैयारियों में जुटा है.

कहां होगा भव्य आयोजन
आगामी 15 फरवरी को भोपाल के लालघाटी के पास महाशिवरात्रि के दिन सुबह 10 बजे से नए शंकराचार्य के पट्टाभिषेक कार्यक्रम शुरू होगा, इस समारोह के दौरान चुने गए ‘शंकराचार्य’ की पहचान सार्वजनिक की जाएगी. इस आयोजन को समुदाय के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बार इस तरह की धार्मिक पद व्यवस्था बनाई जा रही है.

विधिवत् वैदिक परंपरा के अनुसार पट्टाभिषेक
किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजयदास ने किन्नर समुदाय से शंकराचार्य बनाने का ऐलान किया है. महाशिवरात्रि के पर्व पर विधिवत् वैदिक परंपरा के अनुसार शंकराचार्य का पट्टाभिषेक होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

250 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी
 किन्नर अखाड़ा संस्थापक स्वामी ऋषि अजयदास जी महाराज ने बताया कि  किन्नर अखाड़े के नए शंकराचार्य के पट्टाभिषेक कार्यक्रम में मुस्लिम और ईसाई धर्म में जा चुके 250 किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी कराई जाएगी. किन्नर अखाड़े के घोषित होने वाले नए शंकराचार्य देशभर में किन्नरों की सनातन धर्म में वापसी की मुहिम चलाएंगे. 

राजनीतिक चर्चाएं तेज
इस घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है.  कुछ लोग इसे किन्नर समुदाय की धार्मिक पहचान को मजबूत करने की पहल बता रहे हैं, तो कुछ इसे विवादित मुद्दा मान रहे हैं. 

कब हुई थी किन्नर अखाड़े की स्थापना
किन्नर अखाड़ा की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को हुई थी.  प्रसिद्ध किन्नर अधिकार कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर नेताओं द्वारा उज्जैन में इसकी स्थापना की गई थी. यह अखाड़ा मुख्य रूप से जूना अखाड़ा के अधीन काम करता है और 2016 के सिंहस्थ कुंभ में पहली बार शामिल हुआ था. 

नोट करें तारीख! 20 और 21 फरवरी को आपके शहर में लगेगा परिवहन मेला, एक छत के नीचे one-time tax की पूरी जानकार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Prayagrajtransgender communityKinnar akhada

Trending news

Prayagraj
किन्नर अखाड़ा घोषित करेगा अपना शंकराचार्य, महाशिवरात्रि पर जुटेगा संतों का रेला
up accident
यूपी में रफ्तार का कहर,ललितपुर में बस ने बाइक सवारों को रौंदा,बाप-बेटे समेत 3 की मौत
Noida STF
नोएडा में ऑनलाइन बेटिंग गैंग का भंडाफोड़, स्कूलों में धमकी मेल से जुड़ा फोन भी बरामद
up breaking news
UP Breaking News Live: गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे पांचवें कल्याण मंडपम का लोकार्पण, महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
UP transport fair
20 और21 फरवरी को आपके शहर में लगेगा परिवहन मेला, एक जगह one time tax की पूरी जानकारी
uttarakhand weather update
पहाड़ों पर गर्मी की दस्तक, चटक धूप ने छुड़ाए पसीने;16 से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट!
Greater Noida news
बिसरख में गरजा बुलडोजर! 150 करोड़ रुपये की 30,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त
Hardoi latest News
हरदोई में रफ्तार का कहर: मां-बाप की गोद से छिटक कर दूर गिरे 2 मासूम, मौके पर ही मौत
Shankaracharya controversy
वो शंकराचार्य थे तो आपने क्यों किया था लाठीचार्ज- अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले CM
IPS Transfer
बदले गए कई जिलों के कप्तान, उत्तराखंड में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल