ट्रिपल मर्डर से दहल उठा प्रयागराज, मऊआइमा में तीन लोगों की हत्या कर शव कुएं में फेंका

Prayagraj Triple Murder: प्रयागराज के मऊआइमा इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई. संपत्ति विवाद में एक पुरुष और दो महिलाओं की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया. तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, ये घटना मऊआइमा इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात से राम सिंह (55), उनकी बेटी साधना देवी (21) और 14 वर्षीय नातिन लापता थे. परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की. जांच के दौरान गांव के पास स्थित एक कुएं से तीनों के शव बरामद किए गए. शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.