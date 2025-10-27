Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2976950
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

फतेहपुर में कार पर पलटा गेहूं से लदा ट्रक, दो की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

Fatehpur Road Accident News: फतेहपुर जिले में सोमवार को एक भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहा गेहूं से लदा ट्रक ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Fathehpur News
Fathehpur News

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में सोमवार को एक भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहा गेहूं से लदा ट्रक ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा
यह भीषण सड़क हादसा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौड़गरा कस्बे में हुआ. पुलिस व फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से शवों को बाहर निकाला. वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इस भीषण हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया. जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

बाराबंकी में दर्दनाक हादसा
वहीं बाराबंकी जिले में सोमवार सुबह गोंडा कोर्ट में कार्यरत दो जूनियर असिस्टेंट ड्यूटी पर जाते समय हादसे का शिकार हो गए. गोंडा-बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी रामनगर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने वीरेंद्र दुबे को मृत घोषित कर दिया. जबकि आकाश का इलाज किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर
जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के राजापुर कॉलोनी निवासी वीरेंद्र दुबे (30) पुत्र बैकुंठ नाथ रोजाना की तरह ट्रेन से गोंडा ड्यूटी पर जा रहे थे. वह बुढ़वल रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने साथी आकाश मौर्या, निवासी कस्बा रामनगर, के साथ बाइक से कोर्ट के लिए रवाना हुए. जैसे ही दोनों कोतवाली रामनगर क्षेत्र अंतर्गत गोंडा-बहराइच हाईवे पर पहुंचे, उसी दौरान बाराबंकी की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

TAGS

Fatehpur Road Accident News

Trending news

Amethi news
अमेठी में पुलिस और गौकशों में मुठभेड़, शातिर बदमाश जावेद के पैर में लगी गोली
hamirpur news
पक्की सड़क न होने से प्रसव पीड़ा में कराहती बहू को बैलगाड़ी से अस्पताल ले गया ससुर
Lucknow closed
लखनऊ में 28 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, डीएम ने जारी किए आदेश
Lucknow news
लखनऊ में कर्नाटक के पूर्व DGP के घर चोरों का तांडव, लाखों की नकदी-गहने गायब
Sambhal
अगर हिम्मत है तो.....सपा सांसद बर्क का साध्वी प्राची के बयान पर बड़ा पलटवार
Lucknow news
लखनऊ के रेलवे हॉस्पिटल में भीषण आग, CCU में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया
Lucknow news
लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए लगेंगी आधुनिक डिवाइस, रोड चुनने की कवायद शुरू
up accident
झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटी, एक महिला की मौत,जवारे लेकर रतनगढ़ जा रहे थे श्रद्धालु
Moradabad hotel fire
बारात में आतिशबाजी की चिंगारी ने लगाई भीषण आग,परिवार पांचवी मंजिल से कूदा,1 की मौत
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश,चमोली में ठंड से जमी झील