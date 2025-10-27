फतेहपुर में कार पर पलटा गेहूं से लदा ट्रक, दो की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले में सोमवार को एक भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहा गेहूं से लदा ट्रक ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ हादसा

यह भीषण सड़क हादसा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौड़गरा कस्बे में हुआ. पुलिस व फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से शवों को बाहर निकाला. वहीं हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इस भीषण हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया. जिसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

बाराबंकी में दर्दनाक हादसा

वहीं बाराबंकी जिले में सोमवार सुबह गोंडा कोर्ट में कार्यरत दो जूनियर असिस्टेंट ड्यूटी पर जाते समय हादसे का शिकार हो गए. गोंडा-बहराइच हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी रामनगर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने वीरेंद्र दुबे को मृत घोषित कर दिया. जबकि आकाश का इलाज किया गया.

ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर

जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली क्षेत्र के राजापुर कॉलोनी निवासी वीरेंद्र दुबे (30) पुत्र बैकुंठ नाथ रोजाना की तरह ट्रेन से गोंडा ड्यूटी पर जा रहे थे. वह बुढ़वल रेलवे स्टेशन पर उतरकर अपने साथी आकाश मौर्या, निवासी कस्बा रामनगर, के साथ बाइक से कोर्ट के लिए रवाना हुए. जैसे ही दोनों कोतवाली रामनगर क्षेत्र अंतर्गत गोंडा-बहराइच हाईवे पर पहुंचे, उसी दौरान बाराबंकी की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.