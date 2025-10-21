Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Kaushambi Accident: तेज रफ्तार दो बाइकें आपस में भिड़ीं, दो की दर्दनाक मौत, घर से घूमने निकले थे दोनों

Kaushambi news:  यूपी के कौशांबी से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां तेज रफ्तार की कहर ने दो लोगों की जान ले ली है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:01 AM IST
kaushambi news
kaushambi news

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. तेज़ रफ़्तार दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस भयानक सड़क हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस जरूरी कार्रवाई में जुट गई है. इस एक्सीडेंट की खबर के बाद परिवार में मातम पसर गया है.

कहां हुआ हादसा
कौशाबी में यह दर्दनाक सड़क हादसा करारी थाना क्षेत्र के तुरतीपुर गांव के पास हुआ.  बताया जा रहा है कि लोहदा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र गोरेलाल और 30 वर्षीय निलेश पुत्र रमेश कुमार बाइक से कौशांबी घूमने के लिए गए थे. कौशांबी से लौटते समय उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी तेज़ रफ़्तार बाइक से टकरा गई.  टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया.

पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए दोनों शव
इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है. सूचना मिलते ही करारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस हादसे के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. 

