प्रयागराज

Meerut News: ₹20 लाख वसूलने वाले दो दरोगा गिरफ्तार, एनकाउंटर का डर दिखाकर धागा कारोबारी को बनाया था शिकार; अब हो गया कांड

Meerut Police Corruption Case: मेरठ पुलिस ने उन दो दरोगा को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने धागा कारोबारी को फर्जी एनकाउंटर करने की धमकी देकर 20 लाख रुपये की वसूली की थी. पुलिस ने 15 लाख रुपये बरामद कर लिए थे. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:00 PM IST
Meerut News
Meerut News

Meerut Police Corruption Case: मेरठ पुलिस ने धागा कारोबारी से वसूली करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने लोहियानगर थाने में तैनात रहे दो दरोगाओं को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि दोनों ने धागा कारोबारी को एनकाउंटर करने की धमकी दी थी. फिर उससे 20 लाख रुपये की वसूली की थी. इस मामले में टीपीनगर थाना क्षेत्र निवासी रासिक ने उनके खिलाफ एसएसपी अविनाश पांडे से शिकायत की थी.

एसएसपी के निर्देश पर एक्शन
इसी शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और सब-इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार पर लगे आरोपों की जांच की. जांच में सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसएसपी अविनाश पांडे ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाईं, लेकिन दोनों आरोपी फरार हो गए. दोनों दरोगा पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

इंस्पेक्टर के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई 
पुलिस अधिकारियों की मानें तो एफआईआर दर्ज होते ही दोनों आरोपी सब-इंस्पेक्टर अपने मोबाइल फोन बंद कर थाने से भाग गए. उनकी तलाश के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की गई. इस मामले में लापरवाही और संदिग्ध संलिप्तता के लिए इंस्पेक्टर योगेश चंद्र के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी हुई.

आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया था कि कुछ दिन पहले मेरे संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहनकर एक धागा व्यापारी से गैर-कानूनी पैसे वसूले थे. इसके बाद धागा व्यापारियों से पुलिस अधीक्षक के सामने पूछताछ की गई, जिसके बाद उन सभी पर नज़र रखी गई. लोहिया नगर थाने में तैनात दो सब-इंस्पेक्टर लोकेंद्र साहू और महेश कुमार की पहचान हुई है. उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है और लोहिया नगर में तैनात स्टेशन थानाध्यक्ष की भूमिका की भी जांच की जा रही है. दोनों सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रयागराज से दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने दोनों से वसूली के 15 लाख रुपये बरामद कर लिए थे. आरोपियों ने पुलिस टीम से कहा कि वह शेष पांच लाख रुपये और लेकर आ रहे हैं. रुपये लाने के बहाने दोनों पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे. इसके बाद से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. आरोपियों ने एफआईआर खत्म कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इधर, पुलिस टीम को भी इसकी खबर मिल गई. जिसके बाद पुलिस टीम शुक्रवार को एक वकील के मुंशी के कमरे में पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. 

एसपी सिटी ने बताया कि भागने के बाद आरोपियों ने कहां-कहां संरक्षण लिया, इसकी जांच की जाएगी. थानेदार की भूमिका के संबंध में भी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.

Meerut NewsMeerut policeMeerut Police Corruption CaseSub inspector extortion Meerut

