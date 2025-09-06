Prayagraj News: प्रयागराज में सेफ्टी टैंक की सफाई में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत, दो लोग घायल
Prayagraj News: प्रयागराज में सेफ्टी टैंक की सफाई में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से चाचा-भतीजे की मौत, दो लोग घायल

Prayagraj News: प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान अचानक जहरीली गैस निकलने से चाचा और भतीजे की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:29 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

Prayagraj News/मोहम्मद गुफरान:   उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शनिवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. जहां घर में बने पुराने सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान अचानक जहरीली गैस निकलने से चाचा और भतीजे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग भी गैस की चपेट में आकर घायल हो गए.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद गांव की बताई जा रही है. जहां पर मृतकों की पहचान 48 वर्षीय धर्मराज यादव पुत्र स्व. रामभजन यादव और उनके 14 वर्षीय भतीजे विनय यादव पुत्र राजबली यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि धर्मराज अपने घर पर बने सेफ्टी टैंक की सफाई करवा रहे थे. 

सफाई के बाद जैसे ही प्लंबिंग के लिए टैंक का ढक्कन खोला गया, जहरीली गैस निकलने से धर्मराज और उनका भतीजा अचानक 15 फीट गहरे टैंक में गिर गए. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान राजबली यादव और पड़ोसी सुनील उर्फ डॉक्टर चौहान भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और बेहोश होकर टैंक में गिर पड़े. 

डाक्टरों मे मृत घोषित कर दिया
ग्रामीणों ने किसी तरह चारों को बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद पहुंचाया. डॉक्टरों ने धर्मराज और उनके भतीजे विनय को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और उपजिलाधिकारी हंडिया मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह जहरीली गैस बताई जा रही है.

