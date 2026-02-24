कौशांबी में दर्दनाक हादसा, यमुना नदी में नहाने गए 5 दोस्त डूबे, 2 की मौत

Kaushambi News: कौशांबी जिले में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर यमुना नदी में नहाने गए पांच दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. जिसके बाद 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई.
Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के सरायअकिल थाना क्षेत्र के छेकवा गांव में दर्दनाक हादसा हो गया. यमुना नदी में नहाने गए पांच दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. युवकों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों ने तत्काल नदी में छलांग लगा दी.
काफी मशक्कत के बाद तीन दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुलदीप और शिवम को नहीं बचाया जा सका. घंटों की तलाश के बाद दोनों के शव बरामद हुए. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.
छेकवा गांव के रहने वाले पांच दोस्त दोपहर में यमुना नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि नहाते समय सभी युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद मछुआरों और स्थानीय गोताखोरों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी.
कड़ी मशक्कत के बाद तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वहीं कुलदीप और शिवम गहरे पानी में समा गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया गया. घंटों बाद दोनों के शव बरामद किए गए. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है.
खबर अपडेट की जा रही है....