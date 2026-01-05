Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3064488
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

 कौशांबी में चाइनीज मांझा बन रहा मौत का फंदा! दो युवक गंभीर घायल

Kaushambi News: कौशांबी जिले में एक बार फिर चाइनीज मांझा जान का दुश्मन बनकर सामने आया है. बसंत पंचमी नजदीक आते ही प्रशासनिक रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है. जो एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 05, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News
Kaushambi News

Kaushambi News/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कई जिलों में  एक बार फिर चाइनीज मांझा का खतरा एक बढ़ने लगा है. बसंत पंचमी के नजदीक आते ही चाइनीज मांझे की बिक्री खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है. रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा आसानी से मिल जा रहा है. बता दें कि कौशांबी  जिले में चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है. पतंग उड़ाने में इस्तेमाल हो रहे धारदार मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनाओं के बाद एक बार फिर चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है. 

कहां पर घटित हुआ पहला घटना?
पहली घटना कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र की है. जहां फरीदागंज निवासी राहुल सोनी (23 वर्ष) अपने घर से दारानगर जा रहे थे. जैसे ही राहुल कटरा के पास पहुंचे, कुछ लोग छतों से पतंग उड़ा रहे थे. इसी दौरान तेज़ धार वाला चाइनीज मांझा अचानक आकर उनकी आंख की पलक में लिपट गया, जिससे उनकी पलक कट गई. 

घटना के बाद युवक बाइक से असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को उठाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंख के पास दो टांके लगाए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां पर हुई दूसरी घटना?
इसी तरह दूसरी घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे की है. सिराथू निवासी कृष्ण गुप्ता बाइक से धाता रोड गए हुए थे. वापसी के दौरान सिराथू ओवरब्रिज पर अचानक तेज धार वाला मांझा उनके सिर में फंस गया. ठंड से बचाव के लिए कृष्ण गुप्ता ने सिर पर तीन बार मफलर लपेट रखा था, इसके बावजूद धारदार मांझे ने मफलर को काटते हुए माथे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बाइक असंतुलित होने से युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है. प्रशासन की सख़्ती के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि इन हादसों के बाद प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है? 

और पढे़ं:  'मेरी बेटी के साथ किया गलत काम…' टूटे दिल और प्रेम प्रसंग के डिप्रेशन में छात्र का खौफनाक कदम

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

kaushambi news

Trending news

kaushambi news
 कौशांबी में चाइनीज मांझा बन रहा मौत का फंदा! दो युवक गंभीर घायल
baghpat news
कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल, पशु क्रूरता पर पुलिस का सख्त एक्शन
UP Police Recruitment 2026
यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी राहत, CM योगी का आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला
Mainpuri News
सड़क नहीं...और उम्मीद भी टूटती हुई, SP के गढ़ में ग्रामीणों का चुनावी बहिष्कार
Kanpur Dehat News
सुसाइड की कहानी से गुमराह करती रही पत्नी, हाथ की चोट ने खोला राज,चौंकाने वाला खुलासा
Kanpur News
कानपुर में 'रहस्यमयी मौत'... बंद कमरे में मिला रिटायर्ड इंस्पेक्टर का शव
Uttarakhand Politics
'बिना CM चेहरे के चुनाव जीतना मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा.' BJP का कांग्रेस पर तंज
gonda news
'आज नंदिनी नगरिया निहार सखिया...' गोंडा में बदले अंदाज में दिखे बृजभूषण शरण सिंह
UP News
मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंचे CM योगी
Bageshwar News
सेल्फी बनी जानलेवा! अस्थायी पुल पर फिसला बच्चा, तेज धारा में कूदकर मां ने बचाई जान