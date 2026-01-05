 कौशांबी में चाइनीज मांझा बन रहा मौत का फंदा! दो युवक गंभीर घायल

Kaushambi News: कौशांबी जिले में एक बार फिर चाइनीज मांझा जान का दुश्मन बनकर सामने आया है. बसंत पंचमी नजदीक आते ही प्रशासनिक रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री हो रही है. जो एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर चाइनीज मांझा का खतरा एक बढ़ने लगा है. बसंत पंचमी के नजदीक आते ही चाइनीज मांझे की बिक्री खुलेआम धड़ल्ले से हो रही है. रोक के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा आसानी से मिल जा रहा है. बता दें कि कौशांबी जिले में चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है. पतंग उड़ाने में इस्तेमाल हो रहे धारदार मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनाओं के बाद एक बार फिर चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है.
कहां पर घटित हुआ पहला घटना?
पहली घटना कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र की है. जहां फरीदागंज निवासी राहुल सोनी (23 वर्ष) अपने घर से दारानगर जा रहे थे. जैसे ही राहुल कटरा के पास पहुंचे, कुछ लोग छतों से पतंग उड़ा रहे थे. इसी दौरान तेज़ धार वाला चाइनीज मांझा अचानक आकर उनकी आंख की पलक में लिपट गया, जिससे उनकी पलक कट गई.
घटना के बाद युवक बाइक से असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ा और लहूलुहान हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को उठाकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंख के पास दो टांके लगाए हैं.
कहां पर हुई दूसरी घटना?
इसी तरह दूसरी घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के सिराथू कस्बे की है. सिराथू निवासी कृष्ण गुप्ता बाइक से धाता रोड गए हुए थे. वापसी के दौरान सिराथू ओवरब्रिज पर अचानक तेज धार वाला मांझा उनके सिर में फंस गया. ठंड से बचाव के लिए कृष्ण गुप्ता ने सिर पर तीन बार मफलर लपेट रखा था, इसके बावजूद धारदार मांझे ने मफलर को काटते हुए माथे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. बाइक असंतुलित होने से युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.
लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है. प्रशासन की सख़्ती के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि इन हादसों के बाद प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है?
