कौशांबी में खौफनाक हादसा: तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत!

कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जनपद के मंझनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जलौली शरीफपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई दो मासूम बच्चियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और हर किसी की आंखें नम हैं.

नहाने के दौरान गहराया संकट

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे गांव की रहने वाली संजना और रागिनी घर से तालाब की ओर गई थीं. चिलचिलाती गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए दोनों बच्चियों ने तालाब में उतरने का निर्णय लिया. तालाब के किनारे नहाते-नहाते वे अनजाने में गहरे पानी की ओर चली गईं. पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण दोनों बच्चियां डूबने लगीं और देखते ही देखते पानी की लहरों में ओझल हो गईं.

ग्रामीणों की घंटों मशक्कत

घटनास्थल के पास मौजूद कुछ लोगों ने बच्चियों को डूबते हुए देखा तो तुरंत शोर मचाया और परिजनों व ग्रामीणों को सूचित किया. सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब किनारे जमा हो गए. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बच्चियों को खोजने का प्रयास शुरू किया. घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. चिकित्सा जांच में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया.

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प्रशासन की कार्रवाई और शोक का माहौल

घटना की सूचना मिलते ही मंझनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की. प्रशासन ने दैवीय आपदा राहत कोष के तहत पीड़ित परिवारों को हर संभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

एक ही गांव की दो सहेलियों की असमय मौत से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. संजना और रागिनी के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला और चारों तरफ मातम का सन्नाटा पसरा हुआ है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है.

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