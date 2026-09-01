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उमेश पाल हत्याकांड का ट्रायल शुरू, कोर्ट में पत्नी जया पाल ने खोले राज, बोलीं- घर से निकलते ही गाड़ियों से हुई रेकी

Umesh Pal Murder Case: प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ एससी एसटी स्पेशल कोर्ट में आज ट्रायल शुरू हो गया. वादी जया पाल ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया.

Written ByMohammad GufranEdited ByAmitesh Pandey
Published: Sep 01, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 05:05 PM IST
उमेश पाल हत्याकांड का ट्रायल शुरू, कोर्ट में पत्नी जया पाल ने खोले राज, बोलीं- घर से निकलते ही गाड़ियों से हुई रेकी
Image Credit: Social Media

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Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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