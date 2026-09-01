उमेश पाल हत्याकांड का ट्रायल शुरू, कोर्ट में पत्नी जया पाल ने खोले राज, बोलीं- घर से निकलते ही गाड़ियों से हुई रेकी

जया पाल का आरोप उनकी रेकी की गई

प्रयागराज कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकली उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने बताया कि आज उनका बयान कोर्ट में दर्ज हो गया था. उन्होंने यह भी बताया कि आज जब वह घर से बयान के लिए निकल रहीं थीं तो उनकी गाड़ियों की रेकी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों से की जा रही थी. इसकी उन्होंने शिकायत भी पुलिस के आला अधिकारियों से की है. जया पाल ने कहा है कि उन्हें भी जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जया पाल के वकील विक्रम सिन्हा ने बताया कि मुकदमा वादी का कोर्ट में बयान हुआ है. अभियुक्तों के वकीलों की तरफ से जवाब के लिए समय मांगा गया है. कोर्ट ने अभियुक्तों के वकीलों के अनुरोध पर उन्हें समय दिया है.