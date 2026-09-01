उमेश पाल हत्याकांड का ट्रायल शुरू, कोर्ट में पत्नी जया पाल ने खोले राज, बोलीं- घर से निकलते ही गाड़ियों से हुई रेकी

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Umesh Pal Murder Case: बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रयागराज के एससी एसटी स्पेशल कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है. मंगलवार को मुकदमा वादी एवं मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया. कोर्ट में पेश हुईं मुकदमा वादी जया पाल ने पति उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हुई हत्या की घटना का सिलसिलेवार तरीके से बयान दर्ज कराया. उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के साथ ही उसके बेटे और गुर्गों की भूमिका को कोर्ट के समक्ष बयान में दर्ज कराया.
जया पाल का आरोप उनकी रेकी की गई
प्रयागराज कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद बाहर निकली उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने बताया कि आज उनका बयान कोर्ट में दर्ज हो गया था. उन्होंने यह भी बताया कि आज जब वह घर से बयान के लिए निकल रहीं थीं तो उनकी गाड़ियों की रेकी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों से की जा रही थी. इसकी उन्होंने शिकायत भी पुलिस के आला अधिकारियों से की है. जया पाल ने कहा है कि उन्हें भी जान का खतरा है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जया पाल के वकील विक्रम सिन्हा ने बताया कि मुकदमा वादी का कोर्ट में बयान हुआ है. अभियुक्तों के वकीलों की तरफ से जवाब के लिए समय मांगा गया है. कोर्ट ने अभियुक्तों के वकीलों के अनुरोध पर उन्हें समय दिया है.
अतीक के बेटों का नाम भी सामने आया
बता दें कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की गोली और बम मारकर हत्या की गई थी. हत्याकांड का आरोप माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद और गुर्गे गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरबाज, विजय उर्फ उस्मान चौधरी पर लगा था. बाद में विवेचना के दौरान जेल में बंद अतीक के बेटे उमर और अली का नाम भी हत्याकांड की साजिश में शामिल होना पाया गया.
अतीक अहमद और अशरफ की हो चुकी है हत्या
हालांकि, मुकदमे की जांच के दौरान ही माफिया अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, विजय उर्फ उस्मान चौधरी और अरबाज मुठभेड़ में मार दिए गए थे. 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय हत्या कर दी गई थी. ऐसे में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी. पुलिस चार्जशीट के बाद अब मुकदमे का ट्रायल भी शुरू हो गया है.