UPSC 2024: IAS के 20 चयनित उम्मीदवारों को मिला यूपी कैडर, टॉपर शक्ति दुबे को भी मिला होम कैडर

UPSC 2024: केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 की कैडर आवंटन सूची में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चर्चाओं में रहा. इस वर्ष कुल 20 सफल उम्मीदवारों को यूपी कैडर मिला है, जिनमें कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो यूपी के बाहर से आते हैं. यह बताता है कि प्रदेश प्रशासन में नए और प्रतिभाशाली अधिकारियों का बड़ा समूह शामिल होने जा रहा है.

टॉपर शक्ति दुबे को मिला होम कैडर UP

UPSC 2024 के ऑल इंडिया टॉपर शक्ति दुबे को उनका होम कैडर उत्तर प्रदेश मिला है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है. उनके साथ कोमल पुनिया, मयंक त्रिपाठी, सिद्धार्थ सिंह, स्वेता और शिवम सिंह जैसे कई उम्मीदवारों को भी यूपी कैडर आवंटित हुआ. इससे प्रदेश में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रशासनिक ढांचे में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा.

अन्य राज्यों से आए प्रतिभाशाली उम्मीदवारों का चयन

यूपी कैडर पाने वालों में हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं. आदित्य विक्रम अग्रवाल, हेमंत, संस्कृति त्रिवेदी, रिया सैनी, शिवांश सुभाष जागड़े, सनोली गौतम और थंगैयारासन टी जैसे नाम बताते हैं कि यूपी का प्रशासनिक ढांचा विविध प्रतिभाओं का केंद्र बन रहा है, जिससे प्रशासन को और मजबूती मिलेगी.

कैडर आवंटन में बढ़ी यूपी की प्रतिष्ठा

कैडर आवंटन सूची में यूपी को मिले 20 IAS अधिकारी यह दर्शाते हैं कि राज्य प्रशासन के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है. देशभर के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने यूपी कैडर को प्राथमिकता दी है. इससे शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा, ताजगी और कुशल नेतृत्व आने की उम्मीद है. यह भी साफ है कि आने वाले वर्षों में यूपी प्रशासनिक दृष्टि से और मजबूत होकर सामने आएगा.

UP कैडर पाने वाले प्रमुख उम्मीदवार

शक्ति दुबे (टॉपर) – होम कैडर UP

कोमल पुनिया – UP कैडर

मयंक त्रिपाठी – UP कैडर

आदित्य विक्रम अग्रवाल (हरियाणा) – UP कैडर

हेमंत (बिहार) – UP कैडर

संस्कृति त्रिवेदी (बिहार) – UP कैडर

रिया सैनी (महाराष्ट्र) – UP कैडर

शिवांश सुभाष जागड़े (महाराष्ट्र) – UP कैडर

शिवम सिंह (UP) – होम कैडर UP

सनोली गौतम (उत्तराखंड) – UP कैडर

सिद्धार्थ सिंह – होम कैडर UP

स्वेता – होम कैडर UP

रेखा सियक (राजस्थान) – UP कैडर

आयुष जायसवाल – UP कैडर

अपूर्वा सिंह – UP कैडर

आयुष सैनी – UP कैडर

मुकुल खंडेलवाल – UP कैडर

थंगैयारासन टी (तमिलनाडु) – UP कैडर

संदीप कुमार – UP कैडर

राम भरोसे सरन – UP कैडर