कौशांबी में खौफनाक साजिश! बोलेरो में सो रहे चालक को जिंदा जलाने की कोशिश, गांव में दहशत

Kaushambi News:  कौशांबी जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें  अज्ञात हमलावरों ने  सो रहे चालक की बोलेरो में आग लगा दी.  देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:02 PM IST
कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में मंगलवार की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बोलेरो में सो रहे चालक को कथित रूप से जिंदा जलाने की कोशिश की गई. अज्ञात हमलावरों ने बोलेरो में आग लगा दी, जिससे पास बना मकान भी चपेट में आ गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना के महेवाघाट थाना अंतर्गत गरौली गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के मुताबिक, गरौली गांव निवासी ग्राम प्रधान धीर सिंह यादव के भाई और बोलेरो चालक उमेश यादव रोज़ की तरह बुकिंग से लौटकर अपनी गाड़ी सड़क किनारे बने मकान के पास खड़ी कर उसी में सो गए थे. देर रात अज्ञात बदमाशों ने कथित रूप से बोलेरो के चारों ओर पैरा (पराली) लगाकर आग सुलगा दी.

ग्रामीणों ने मचाया शोर
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग की तेज लपटों से आसपास अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि बोलेरो के साथ ही सड़क किनारे बना मकान भी आग की चपेट में आ गया. ग्रामीणों ने शोर मचाया और आग बुझाने की कोशिश शुरू की.

गांव में दहशत का माहौल
सूचना मिलते ही फायर स्टेशन पश्चिम शरीरा की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बोलेरो पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. जलती हुई बोलेरो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.

