उन्नाव के इंटर कॉलेज में 65 लाख का गबन, DIOS कार्यालय के बाबू और कॉलेज लिपिक ने मिलकर किया 'खेल'

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: उन्नाव में माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़े घोटाले का सच सामने आने लगा है. MRRS इंटर कॉलेज पुरवा के प्रधान लिपिक अमित कुमार मिश्रा व जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव कार्यालय के वरिष्ठ बाबू सागर के गठजोड़ से शिक्षकों के एरियर, बोनस भुगतान में बड़ा फर्जीवाड़ा अब सामने आ रहा है. बाबुओं के गठजोड़ ने तीन चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के खाते में लगभग 35 लाख रुपये ट्रेजरी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराए फिर रिश्तदार का पैसा बताकर उसे बैंक से नकद निकलवाकर हड़प लिए.

ऐसे हुआ खुलासा

31 मार्च को मामला तब पकड़ गया जब इतिहास विषय के प्रोफेसर एके गुप्ता के खाते में बोनस के 1727 रुपये के स्थान पर 5,01227 भेजे गए. शिक्षक ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पैसा उन्नाव ट्रेजरी से ट्रांसफर किया गया था. शिक्षक ने कॉलेज के प्रधान लिपिक से सम्पर्क किया तो लालच देकर लाखों की रकम का बंदरबांट करने का दबी जुबान बात रखी गई. इस पर शिक्षक ने प्रिंसिपल व DIOS को शिकायत कर पूरे मामले की जांच की मांग की.

तीन कर्मचारियों के बैंक खातों से उठा लिए 35 लाख

DIOS की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हो गया. DIOS ने शिकंजा कसा तो MRRS इंटर कॉलेज के तीन चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के बैंक खातों में लगभग 35 लाख का ट्रेजरी से गलत भुगतान भेजा जाना पाया गया. फिलहाल संभावित घोटाले के खुलासे से प्रधान लिपिक कॉलेज से नदारत है. वहीं, डीआईओएस उन्नाव सुनील दत्त ने पूरे मामले में तीन सदस्य टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है. इसके अलावा डीएम उन्नाव को पत्र भेज कर हाई पावर कमेटी गठित कर जांच की मांग की है.

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65 लाख रुपये का घोटाला सामने आया

बता दें कि पुरवा स्थित एमआरएस इंटर कॉलेज से जुड़ा है, जहां करीब 65 लाख रुपये के घपले का आरोप लगा है. आरोप है कि कॉलेज के बाबू और डीआईओएस कार्यालय में तैनात एक लिपिक ने मिलकर सरकारी धन के साथ बड़ा खेल किया. बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के खातों में लाखों रुपये भेजे गए और बाद में रिश्तेदार बताकर रकम निकलवा ली गई. बैंक खातों में हुए संदिग्ध ट्रांजैक्शन ने पूरे मामले की पोल खोल दी. इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब सहायक लिपिक राधेश्याम ने शिकायत दर्ज कराई. जांच में सामने आया कि कोषागार से 2 लाख 93 हजार 913 रुपये एक खाते में पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों के कान खड़े हो गए.

तीन सदस्यीय जांच समिति गठित

उन्नाव जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईओएस ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है. लिपिकों और परिचारकों के बैंक स्टेटमेंट लिए जा चुके हैं और सभी के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल जांच जारी है. इस पूरे मामले ने शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार और सिस्टम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.